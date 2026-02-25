OL : Kluivert est fier d’avoir recalé Lens

ICONSPORT_279926_0017 (1)
Arrivé l’été dernier en provenance de Casa Pia (Portugal), Ruben Kluivert ne regrette absolument pas son choix. Le défenseur polyvalent avait privilégié l’Olympique Lyonnais au détriment du Racing Club de Lens. Une décision parfaitement assumée alors que les Sang et Or jouent le titre en Ligue 1.
Aucun regret pour Ruben Kluivert. Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, le Néerlandais ne fait pas forcément partie du meilleur onze de Paulo Fonseca. Mais le défenseur polyvalent s’est fait une place dans les rotations de l’entraîneur portugais. Le fils de Patrick Kluivert avait connu des débuts difficiles chez les Gones, avant d’offrir un bien meilleur rendement ces derniers mois.
Capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté de la défense, Ruben Kluivert a notamment répondu présent pendant les absences de Moussa Niakhaté et de Clinton Mata pendant la Coupe d’Afrique des Nations. Le club rhodanien était donc le bon choix, estime l’ancien joueur de Casa Pia. Et ce malgré le refus d’une offre transmise par le Racing Club de Lens, surprenant prétendant au titre en Ligue 1.
Le choix n'a pas été si compliqué
- Ruben Kluivert
« C’est vrai, il y avait Lens, a confié Ruben Kluivert au Progrès. Mais pour moi, Lyon est tout de suite apparu comme une meilleure option, car c’est un grand club. On a eu des discussions avec mes frères, ma mère et mon père, et on était tous d’accord sur ça. Et quand je vois ce groupe, ces coachs, tout le personnel qui nous aide ici, je suis heureux d’avoir pris cette décision. Même s’il y avait des problèmes financiers, ça reste un grand club et le choix n’a pas été si compliqué. Je me souviens des grandes équipes qu’il y a eues ici quand j’étais enfant. A l’époque, tu pouvais jouer tranquillement avec l’OL au jeu vidéo FIFA (rires). » La situation a bien changé mais Lyon a manifestement conservé une certaine attractivité, notamment grâce à Paulo Fonseca qui avait entraîné le grand frère Justin Kluivert à la Roma.
Derniers commentaires

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Tu pues beaucoup trop la rage Mehdi !!! On a largement dominé Monaco, on était la seule équipe de foot ce soir encore une fois. Monaco a marqué miraculeusement sur sa seule occaz et à la fin c'est ce tocard d'Hernandez qui fait un cadeau. Lui il doit cesser de jouer en Ldc ! On devait gagner avant l'expulsion et on l'aurait sûrement fait vu notre domination comme à l'aller où on remonte à 11vs11. Monaco ne mérite rien ce sont juste des bourrins.

LdC : Le PSG passe en se faisant très peur

Un match à oublier au plus vite … 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Certainement pas rouge direct mais le second jaune , sur Hakikmi, est bien plus évident que le premier. 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

LdC : L'arbitre a tué Monaco face au PSG

Ouille … 🤪🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

PSG - Monaco : les compos (21h sur Canal+)

Si même Pacho se met à faire des blagues, pfff…… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

