OL : Kluivert est fier d’avoir recalé Lens

Arrivé l’été dernier en provenance de Casa Pia (Portugal), Ruben Kluivert ne regrette absolument pas son choix. Le défenseur polyvalent avait privilégié l’Olympique Lyonnais au détriment du Racing Club de Lens. Une décision parfaitement assumée alors que les Sang et Or jouent le titre en Ligue 1.

Aucun regret pour Ruben Kluivert. Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, le Néerlandais ne fait pas forcément partie du meilleur onze de Paulo Fonseca. Mais le défenseur polyvalent s’est fait une place dans les rotations de l’entraîneur portugais. Le fils de Patrick Kluivert avait connu des débuts difficiles chez les Gones, avant d’offrir un bien meilleur rendement ces derniers mois.

Capable d’évoluer dans l’axe ou sur un côté de la défense, Ruben Kluivert a notamment répondu présent pendant les absences de Moussa Niakhaté et de Clinton Mata pendant la Coupe d’Afrique des Nations. Le club rhodanien était donc le bon choix, estime l’ancien joueur de Casa Pia. Et ce malgré le refus d’une offre transmise par le Racing Club de Lens, surprenant prétendant au titre en Ligue 1.

Le choix n'a pas été si compliqué - Ruben Kluivert

« C’est vrai, il y avait Lens, a confié Ruben Kluivert au Progrès. Mais pour moi, Lyon est tout de suite apparu comme une meilleure option, car c’est un grand club. On a eu des discussions avec mes frères, ma mère et mon père, et on était tous d’accord sur ça. Et quand je vois ce groupe, ces coachs, tout le personnel qui nous aide ici, je suis heureux d’avoir pris cette décision. Même s’il y avait des problèmes financiers, ça reste un grand club et le choix n’a pas été si compliqué. Je me souviens des grandes équipes qu’il y a eues ici quand j’étais enfant. A l’époque, tu pouvais jouer tranquillement avec l’OL au jeu vidéo FIFA (rires). » La situation a bien changé mais Lyon a manifestement conservé une certaine attractivité, notamment grâce à Paulo Fonseca qui avait entraîné le grand frère Justin Kluivert à la Roma.