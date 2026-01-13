Enorme bonne nouvelle pour l’OL

endrick
L’OL a accueilli Endrick il y a quelques jours sous la forme d’un prêt sec jusqu’à la fin de la saison, en provenance du Real Madrid. Toutefois, certains craignaient que le Brésilien ne fasse ses valises plus tôt que prévu.
L’Olympique Lyonnais affiche une excellente dynamique depuis plusieurs semaines et a même réalisé un coup XXL en parvenant à s’attacher les services d’Endrick jusqu’à la fin de la saison. Le Brésilien n’a pas tardé à se mettre en évidence, trouvant le chemin des filets face au LOSC pour son premier match sous les couleurs des Gones. L’OL se félicite de pouvoir compter dans ses rangs un joueur de la trempe de l’international auriverde.
Ces dernières heures, certaines inquiétudes sont toutefois apparues quant à un éventuel retour anticipé d’Endrick au Real Madrid à la suite du départ de Xabi Alonso. Il n’en sera finalement rien.

Endrick restera bien à l'OL 

Selon les informations d’AS, la récente arrivée d’Álvaro Arbeloa sur le banc merengue ne changera rien au prêt d’Endrick à l’OL. Toutes les parties s’accordent sur le fait que le Brésilien doit s’aguerrir au plus haut niveau et que le club français choisi représente la meilleure option pour son développement.
Le Real Madrid n’a par ailleurs pas l’intention d’activer une quelconque clause de rappel d’Endrick en cas de changement d’entraîneur. Une clause de retour anticipé n’existera que dans le cas d’une blessure grave d’un joueur de l’équipe première ou de la vente d’un élément de l’effectif. Le club madrilène a jusqu’au 20 janvier pour l’activer, mais il y a très peu de chances que cela se produise.

L’objectif pour l’ancien joueur de Palmeiras est de disputer au moins 25 matchs avec l’OL d’ici la fin de son prêt. Endrick souhaite plus que jamais profiter de ce temps de jeu afin de se mettre suffisamment en valeur et intégrer le groupe du Brésil qui s’envolera en Amérique du Nord l’été prochain pour disputer la Coupe du monde 2026.
Les supporters de l’Olympique Lyonnais peuvent donc se rassurer : Endrick est bien parti pour rester encore quelque temps au club et y démontrer toute l’étendue de son talent.
Loading