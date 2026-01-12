ICONSPORT_282097_0178

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

OL12 janv. , 14:00
parCorentin Facy
2
Inconnu du grand public il y a seulement six mois, Afonso Moreira est l’une des très belles surprises de la saison à l’OL. Le jeune ailier portugais de 20 ans fait déjà l’unanimité.
Recruté au Sporting Portugal pour seulement 2 millions d’euros l’été dernier, Afonso Moreira bluffe tout le monde à l’Olympique Lyonnais. Alors que l’on pensait que son arrivée s’inscrivait surtout pour du moyen voire du long terme à l’OL et que sa venue n’était pas destinée à renforcer immédiatement le groupe professionnel, l’ailier gauche de 20 ans a surpris les observateurs mais aussi son entraîneur Paulo Fonseca. La blessure de Malick Fofana, absent depuis plusieurs mois, a précipité le lancement dans le grand bain d’Afonso Moreira, qui a su saisir cette chance inespérée en inscrivant 5 buts et en délivrant 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

Afonso Moreira affole les compteurs à l'OL

Titulaire à Lille dimanche soir en 16e de finale de Coupe de France, le Portugais a encore brillé. Il a hérité de la meilleure note du match dans L’Equipe avec un excellent 8/10, le plaçant devant Endrick. « L'ailier portugais a commencé son match très fort en marquant après 45 secondes seulement, profitant d'une énorme bourde de Bodart, le gardien lillois, qu'il a poussé à la faute. Il a ensuite apporté le danger dès qu'il a touché le ballon, cherchant quasiment systématiquement à jouer vers l'avant. Il est aussi à l'origine du deuxième but puisqu'il centre pour Tolisso, passeur décisif (43e) » souligne le quotidien national dans son édition du jour. Sur les réseaux sociaux aussi, Afonso Moreira fait l’unanimité à l’OL, où tout le monde est épaté.
« Afonso Moreira j’aime tellement ce mec, sans être très fort c’est un profil très agréable, qui travaille comme un dingue pour progresser et qui donne TOUT pour un club qu’il a rejoint y a 6 mois » apprécie un internaute sur X. Un autre abonde dans le même sens. « J’ai trouvé Afonso Moreira absolument FANTASTIQUE. Virevoltant en attaque, solide en défense, de la justesse dans ses gestes. C’est vraiment bluffant ce qu’il fait pour sa première saison en pro ». Les statistiques prouvent aussi que le mayonnaise prend entre Afonso Moreira et l’OL puisque le joueur portugais a été décisif à 10 reprises lors de ses 14 dernières apparitions comme le souligne le compte OL Data. Autant dire que pour seulement 2 millions d’euros, l’OL a réalisé un superbe coup l’été dernier. Un de plus à mettre à l’actif de la cellule de recrutement pilotée par Matthieu Louis-Jean.

Lire aussi

OL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce LyonnaisOL : « Il n’a rien à faire là », l’incroyable revanche de ce Lyonnais
2
Articles Recommandés
Rolland Courbis
Info

Le foot français rend hommage à Rolland Courbis

ICONSPORT_281658_0110
PSG

PSG : Gonçalo Ramos intransférable à vie, c'est l'amour fou

ICONSPORT_281321_0131
OL

L’OL rêve de cette pépite, son prix triple par magie

Fil Info

12 janv. , 13:40
Le foot français rend hommage à Rolland Courbis
12 janv. , 13:20
PSG : Gonçalo Ramos intransférable à vie, c'est l'amour fou
12 janv. , 13:00
L’OL rêve de cette pépite, son prix triple par magie
12 janv. , 12:40
L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME
12 janv. , 12:20
PSG : Fabian Ruiz au Real, la folle surprise de l'été 2026
12 janv. , 12:04
Le PSG avec six absents contre le Paris FC
12 janv. , 12:00
Abdelli arrive à l’OM avec un renfort surprise
12 janv. , 11:40
Six recrues cet hiver, Nantes vise encore du lourd

Derniers commentaires

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

C'est se qui est arrivé a Fofana. Mais je pense que Moreira est d'avantage bosseur que Fofana.

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

Le plus dur arrive. Il va à présent être attendu par les défenses en face et va donc devoir varier son jeu car l'effet de surprise va s'estomper. C'est souvent le plus dur pour les ailiers d'arriver à varier le jeu après quelques bons matchs où les latéraux / DC d'en face commencent à s'acclimater au jeu du joueur.

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

pour le moment la qualif est loin d'etre assurer

L’OL, c'est le Brésil, Endrick est heureux

6 espagnoles ds le top 50, 5 françaises ds le top 50, à part Madrid x2 et Barca, ben c'est fini en fait, il n'y a qu'à regarder le classement des différentes coupes européennes cette saison Je regrette l'époque où tu bloquais tt le monde car personne n'était d'accord avec toi (va comprendre pourquoi) ça ns empêchait de lire de telles conneries

L’OM vire Robinio Vaz, la Roma le fait signer pour 20 ME

Le respect peut revenir. Mais faut une direction forte, implacable, et dont les exemples de décisions fortes ne manquent pas. Y'a que comme ça que tu te feras respecter. Quand les jeunes avec leurs agents viendront dorénavant, ils sauront à quoi s'en remettre. Sur le long terme je pense vraiment qu'on est gagnant en tout cas.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading