Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds

Inconnu du grand public il y a seulement six mois, Afonso Moreira est l’une des très belles surprises de la saison à l’OL. Le jeune ailier portugais de 20 ans fait déjà l’unanimité.

Recruté au Sporting Portugal pour seulement 2 millions d’euros l’été dernier, Afonso Moreira bluffe tout le monde à l’Olympique Lyonnais . Alors que l’on pensait que son arrivée s’inscrivait surtout pour du moyen voire du long terme à l’OL et que sa venue n’était pas destinée à renforcer immédiatement le groupe professionnel, l’ailier gauche de 20 ans a surpris les observateurs mais aussi son entraîneur Paulo Fonseca. La blessure de Malick Fofana, absent depuis plusieurs mois, a précipité le lancement dans le grand bain d’Afonso Moreira, qui a su saisir cette chance inespérée en inscrivant 5 buts et en délivrant 5 passes décisives toutes compétitions confondues.

Afonso Moreira affole les compteurs à l'OL

« L'ailier portugais a commencé son match très fort en marquant après 45 secondes seulement, profitant d'une énorme bourde de Bodart, le gardien lillois, qu'il a poussé à la faute. Il a ensuite apporté le danger dès qu'il a touché le ballon, cherchant quasiment systématiquement à jouer vers l'avant. Il est aussi à l'origine du deuxième but puisqu'il centre pour Tolisso, passeur décisif (43e) » souligne le quotidien national dans son édition du jour. Sur les réseaux sociaux aussi, Afonso Moreira fait l’unanimité à l’OL, où tout le monde est épaté. Titulaire à Lille dimanche soir en 16e de finale de Coupe de France , le Portugais a encore brillé. Il a hérité de la meilleure note du match dans L’Equipe avec un excellent 8/10, le plaçant devant Endrick.souligne le quotidien national dans son édition du jour. Sur les réseaux sociaux aussi, Afonso Moreira fait l’unanimité à l’OL, où tout le monde est épaté.

« Afonso Moreira j’aime tellement ce mec, sans être très fort c’est un profil très agréable, qui travaille comme un dingue pour progresser et qui donne TOUT pour un club qu’il a rejoint y a 6 mois » apprécie un internaute sur X. Un autre abonde dans le même sens. « J’ai trouvé Afonso Moreira absolument FANTASTIQUE. Virevoltant en attaque, solide en défense, de la justesse dans ses gestes. C’est vraiment bluffant ce qu’il fait pour sa première saison en pro ». Les statistiques prouvent aussi que le mayonnaise prend entre Afonso Moreira et l’OL puisque le joueur portugais a été décisif à 10 reprises lors de ses 14 dernières apparitions comme le souligne le compte OL Data. Autant dire que pour seulement 2 millions d’euros, l’OL a réalisé un superbe coup l’été dernier. Un de plus à mettre à l’actif de la cellule de recrutement pilotée par Matthieu Louis-Jean.