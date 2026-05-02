Endrick s’en va, l’OL fait le bilan

Peu épargné par les critiques depuis son arrivée cet hiver, Endrick a quand même donné satisfaction à Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais dresse un bilan positif du prêt de l’attaquant du Real Madrid.

Entre l’Olympique Lyonnais et Endrick, l’histoire va bien s’arrêter là. Il n’y aura pas de prolongation du prêt du Brésilien la saison prochaine. Le Real Madrid a en effet acté le retour de son attaquant. Très peu utilisé avant son départ cet hiver, l’ancien joueur de Palmeiras reviendra avec un autre statut, la Maison Blanche ayant décidé de lui accorder une place plus importante au sein de son futur effectif. Endrick va donc disputer ses derniers matchs avec les Gones, le moment choisi par Paulo Fonseca pour dresser le bilan de son aventure rhodanienne.

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est dit satisfait du prêt de l’international auriverde auteur de 7 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. « Ses statistiques sont incroyables donc je suis naturellement satisfait, a validé le Portugais en conférence de presse ce samedi. Comme je l'ai déjà dit, il est arrivé plus tard dans la saison, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, il n'était pas constant. Mais c'est un jeune joueur qui est décisif dans notre équipe. » Les commentaires du technicien sont plus agréables que ceux entendus il y a quelques semaines.

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Mécontent des performances d’Endrick, Paulo Fonseca l’avait laissé sur le banc au coup d’envoi du match face à Lorient (2-0) le 12 avril dernier. Une manière de provoquer une réaction chez le jeune talent pointé du doigt pour son manque d’implication défensive, et surtout pour sa tendance à bombarder la cage adverse sans forcément chercher ses partenaires mieux placés. Probablement recadré en interne, le Merengue aura quand même laissé de bons souvenirs à Lyon, surtout si l’équipe obtient une qualification inattendue pour la Ligue des Champions.