Endrick s’en va, l’OL fait le bilan

un anti PSG et Pro OM en plus... au secours on a déja Cheyrou... et Smain, non merci !
Beye est a l'image de son club... surcoté ! qui se ressemble s'assemble sous merde
tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^
Dijaya aka le fini a la.pisse ?.paix a son âme 😂😂😂
Tu m’étonnes 🤭
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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🚨 Real Madrid are internally planning with Endrick as part of the squad for next season. The Brazilian wants to return and Real plan to believe in him after Olympique Lyon loan, as @diarioas reports. Final approval as soon as manager situation sorted. If Endrick stays,