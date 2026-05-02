ICONSPORT_364181_0278
Endrick

Endrick s’en va, l’OL fait le bilan

OL02 mai , 21:30
parEric Bethsy
0
Peu épargné par les critiques depuis son arrivée cet hiver, Endrick a quand même donné satisfaction à Paulo Fonseca. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais dresse un bilan positif du prêt de l’attaquant du Real Madrid.
Entre l’Olympique Lyonnais et Endrick, l’histoire va bien s’arrêter là. Il n’y aura pas de prolongation du prêt du Brésilien la saison prochaine. Le Real Madrid a en effet acté le retour de son attaquant. Très peu utilisé avant son départ cet hiver, l’ancien joueur de Palmeiras reviendra avec un autre statut, la Maison Blanche ayant décidé de lui accorder une place plus importante au sein de son futur effectif. Endrick va donc disputer ses derniers matchs avec les Gones, le moment choisi par Paulo Fonseca pour dresser le bilan de son aventure rhodanienne.
L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est dit satisfait du prêt de l’international auriverde auteur de 7 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. « Ses statistiques sont incroyables donc je suis naturellement satisfait, a validé le Portugais en conférence de presse ce samedi. Comme je l'ai déjà dit, il est arrivé plus tard dans la saison, il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, il n'était pas constant. Mais c'est un jeune joueur qui est décisif dans notre équipe. » Les commentaires du technicien sont plus agréables que ceux entendus il y a quelques semaines.

Lire aussi

OL : Endrick fait une grosse promesse à LyonOL : Endrick fait une grosse promesse à Lyon
Mécontent des performances d’Endrick, Paulo Fonseca l’avait laissé sur le banc au coup d’envoi du match face à Lorient (2-0) le 12 avril dernier. Une manière de provoquer une réaction chez le jeune talent pointé du doigt pour son manque d’implication défensive, et surtout pour sa tendance à bombarder la cage adverse sans forcément chercher ses partenaires mieux placés. Probablement recadré en interne, le Merengue aura quand même laissé de bons souvenirs à Lyon, surtout si l’équipe obtient une qualification inattendue pour la Ligue des Champions.
Articles Recommandés
Le football envoie en prison des pirates
TV

Streaming illégal du foot : 11 ans de prison et une amende record pour un pirate

ICONSPORT_356158_0009
ASSE

ASSE : Montanier pris à partie par des supporters stéphanois

Ligue 2
Ligue 2

L2 : Résultats de la 33e journée

ICONSPORT_365523_0036
Ligue 2

L2 : L'ASSE encore battue, Le Mans rate le coche

Fil Info

02 mai , 22:30
Streaming illégal du foot : 11 ans de prison et une amende record pour un pirate
02 mai , 22:15
ASSE : Montanier pris à partie par des supporters stéphanois
02 mai , 22:04
L2 : Résultats de la 33e journée
02 mai , 22:01
L2 : L'ASSE encore battue, Le Mans rate le coche
02 mai , 22:00
PSG : Mouguenge victime d'insultes racistes
02 mai , 21:00
C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non
02 mai , 20:57
L1 : Programme TV et résultats de la 32e journée
02 mai , 20:56
L1 : Monaco envoie Metz en Ligue 2
02 mai , 20:31
PL : Arsenal reprend de l'air en tête

Derniers commentaires

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

un anti PSG et Pro OM en plus... au secours on a déja Cheyrou... et Smain, non merci !

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

Beye est a l'image de son club... surcoté ! qui se ressemble s'assemble sous merde

L'OM se ridiculise, Nantes croit au miracle

tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^

OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1

Dijaya aka le fini a la.pisse ?.paix a son âme 😂😂😂

C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non

Tu m’étonnes 🤭

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

Loading