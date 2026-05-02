C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non

Confronté au départ de Medhi Benatia au terme de la saison, l’Olympique de Marseille s’active pour nommer un nouveau directeur sportif. Les pistes sont nombreuses mais aucune n’est en passe d’aboutir, notamment à cause de la situation du club phocéen.

Il faut encore s’attendre à du changement à l’Olympique de Marseille . Avant d’aborder la composition de l’effectif, ou encore l’identité de l’entraîneur pour la saison prochaine, la direction olympienne devra se pencher en priorité sur la nomination d’un directeur sportif. Medhi Benatia avait accepté la demande du propriétaire Frank McCourt en revenant sur sa décision de partir en pleine saison. Mais le directeur du football restera seulement jusqu’au terme de l’exercice. Le club phocéen a donc profité du temps accordé pour activer plusieurs pistes.

Ces dernières semaines, le nom du Brestois Grégory Lorenzi a pas mal circulé, tout comme celui de Mathieu Bodmer, le directeur sportif du Havre convoité par le Stade Malherbe Caen, et qui ne représente pas une option crédible selon Foot Mercato. Nos confrères, persuadés que l’ancien Monégasque Paul Mitchell ne viendra pas non plus, accordent plus d’importance à la candidature de Julien Fournier, qui s’est entretenu avec le board marseillais, et à celle de Cristiano Giuntoli. L’ancien dirigeant de Naples et de la Juventus Turin est intéressé par l’Olympique de Marseille, mais son profil plaît aussi à Newcastle et à la Roma.

Son arrivée n’est pas à exclure, contrairement à celle de George Syrianos. De son côté, le directeur sportif de Nottingham Forest, qui a participé à l’ascension du club anglais ces dernières années, a bien été approché par les Marseillais. Le Germano-Grec de 36 ans est déjà décrit comme une référence dans son domaine, d’où l’intérêt phocéen. Mais après plusieurs réunions avec les dirigeants français, le jeune candidat a refusé l’invitation à cause d’un « manque de clarté sur l’état des lieux financier et un certain flou autour de son éventuelle marge de manœuvre dans le projet », écrit le média. En résumé, le club n’a pas pu lui présenter suffisamment de garanties.