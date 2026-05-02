OL : Endrick fait une grosse promesse à Lyon

Il ne reste plus que trois matchs cette saison à l'OL, et le club rhodanien est désormais en position de finir sur le podium de la Ligue 1. Endrick avoue sa motivation extrême.

Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont connu des hauts et des bas cette saison, mais bien malin celui qui, il y a encore quelques semaines, pensait que l'équipe de Paulo Fonseca serait sur le podium de la Ligue 1 si près du but. Pour s'assurer une place en Ligue des champions, l'OL doit gagner ses trois matchs de la saison, et l'affaire sera acquise. Pour cela, le club rhodanien sait que ses joueurs seront motivés à 100%, à commencer par le match contre le Stade Rennais, qui n'est pas loin d'être une finale pour la C1. Evoquant la fin de saison lyonnaise, et ce qui seront probablement ses grands adieux à l'Olympique Lyonnais, Endrick avoue avoir une motivation énorme. Il est vrai que l'avant-centre brésilien prêté par le Real Madrid sera motivé à plus d'un titre et il ne le masque pas.

Endrick doublement motivé avec l'OL

Répondant aux questions du quotidien anglais The Guardian, le jeune avant-centre annonce vouloir encore hausser le ton avec l'Olympique Lyonnais, pour deux raisons simples, quitter l'OL avec une place qualificative pour la Ligue des champions. Mais aussi, et probablement surtout, s'assurer définitivement une place dans le groupe de Carlo Ancelotti pour le prochain Mondial. « Mon premier désir est de jouer la Coupe du monde. Je dois y être. C'est ma priorité. Mais avant de penser à un titre avec la Seleçao, je dois bien faire mon travail à Lyon. Je Je dois bien jouer lors des matchs restants pour assurer ma place, car mon rêve est de jouer la Coupe du Monde et d'aider mon pays », explique Endrick, qui sait d'ores et déjà que son retour au Real Madrid est programmé pour l'été prochain. Du côté de Lyon, on espère que l'avant-centre brésilien réussira son pari, avant pourquoi pas de le retrouver la saison prochaine sur sa route en Ligue des champions.