OL : Le Real ignore Endrick, « ça m’énerve »

Prêté par le Real Madrid cet hiver, Endrick fait le bonheur de l’Olympique Lyonnais. L’attaquant brésilien avait peut-être les moyens d’aider les Merengue cette saison. Une situation incompréhensible pour la presse espagnole.

Très souvent dépendant des exploits de Kylian Mbappé, le Real Madrid aurait bien besoin d’une arme supplémentaire devant. Un atout comme Endrick ne ferait pas de mal à l’effectif d’Alvaro Arbeloa. Seulement voilà, le géant de Liga a étrangement laissé filer le Brésilien en prêt à l’Olympique Lyonnais qui profite déjà pleinement de son talent. De quoi agacer le journaliste Manuel Jabois qui pressentait la réussite du jeune avant-centre.

« Le Real n'est pas Lyon, dans le sens où c'est une exigence et une pression différentes. Mais on était beaucoup, dans la presse et au stade, à réclamer sa présence, a réagi notre confrère sur la Cadena SER. La saison dernière il avait déjà peu joué. Donc je pense que d'une certaine manière, si Carlo Ancelotti et Xabi Alonso ne comptaient quasiment pas sur lui, tu te dis qu'il ne s'entraînait pas d'une manière qui leur convenait, ou bien si, mais devant lui ils ont une armada. Mais quand la révélation du Real Gonzalo Garcia est arrivée, on s'est dit : "Lui non plus, il ne fait rien ?" »

« Ceux d'entre nous qui aiment la hype, les attentes, et qui avaient vu ses meilleurs moments, on aurait aimé voir ce jeune joueur à l'œuvre au Bernabéu, car ses minutes de jeu étaient très bonnes, a insisté Manuel Jabois. La saison dernière, il avait été très bon en Coupe du Roi et à chaque entrée en jeu, il était performant. C'est un peu dommage parce que cette saison il aurait pu en profiter davantage. » Ce sera seulement pour la saison prochaine si la Maison Blanche décide de le récupérer.

Tout ce dont le Real a besoin

« Je n'imagine pas qu'Endrick ne revienne pas, évidemment, à la fin de la saison. Mais ça m'énerve, parce qu'on avait déjà vu sa qualité de frappe au Real, c'est un coup de canon du pied gauche. On voyait aussi cette combativité, cette hargne… C'est ce que Xabi Alonso exigeait de ses attaquants, et certains en manquaient. Endrick, dans ce sens, se battait énormément, il y mettait de la nervosité et de la rage. Je ne comprends pas pourquoi Ancelotti et Xabi Alonso l'ont laissé de côté », s’est étonné le journaliste.