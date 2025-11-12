Endrick c’est non, l’OL se venge du Betis

Battu par le Betis (2-0) en Ligue Europa la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais va prendre sa revanche pendant le mercato hivernal. Le club rhodanien devrait conclure le prêt sans option d’achat du Brésilien Endrick, également ciblé par les Andalous.

Tous les feux sont au vert pour Endrick. Sauf revirement de situation, l’attaquant du Real Madrid devrait passer la deuxième partie de saison à l’Olympique Lyonnais . Le Brésilien a choisi l’actuel septième de Ligue 1 pour se relancer. Sa décision peut paraître étonnante mais le Merengue a privilégié son temps de jeu. Cette saison, le jeune talent barré par Kylian Mbappé et par Gonzalo Garcia ne compte qu’une petite apparition d’une dizaine de minutes contre le FC Valence (4-1) le 1er novembre.

C’est largement insuffisant pour satisfaire Endrick à quelques mois de la Coupe du monde 2026. L’avant-centre de 19 ans a donc opté pour un départ en prêt à Lyon où la pointe du onze est totalement libre. Les faux numéros 9 utilisés par Paulo Fonseca n’ont pas donné entière satisfaction. Pas plus que le spécialiste du poste Martin Satriano. Un bel argument aux yeux d’Endrick qui n’a pas été autant séduit par la perspective de rejoindre le Betis. D’après le média Fichajes, le club de Liga s’est également manifesté afin d’obtenir le prêt sans option d’achat de l’international auriverde. Mais la source pointe deux raisons pour lesquelles les Andalous se sont heurtés à un mur.

Le Betis recalé

Pour commencer, l’effectif de l’entraîneur Manuel Pellegrini n’a plus de place d’extracommunautaire. Un départ serait nécessaire alors que le Madrilène souhaite s’installer dans sa prochaine équipe le plus vite possible. Quant au deuxième obstacle, il concerne la concurrence puisque le Real Madrid exige que son attaquant soit régulièrement aligné. Le Betis, porté par le Colombien Cucho Hernandez en Liga, et par l’ancien Marseillais Cédric Bakambu en Ligue Europa, ne peut lui offrir cette garantie. L’Olympique Lyonnais ne s’en plaindra pas et pourra prendra sa revanche sur son bourreau de la semaine dernière en Coupe d’Europe.