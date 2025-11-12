endrick a l om l offre est prete iconsport 258415 0034 397927

Endrick c’est non, l’OL se venge du Betis

OL12 nov. , 19:30
parEric Bethsy
Battu par le Betis (2-0) en Ligue Europa la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais va prendre sa revanche pendant le mercato hivernal. Le club rhodanien devrait conclure le prêt sans option d’achat du Brésilien Endrick, également ciblé par les Andalous.
Tous les feux sont au vert pour Endrick. Sauf revirement de situation, l’attaquant du Real Madrid devrait passer la deuxième partie de saison à l’Olympique Lyonnais. Le Brésilien a choisi l’actuel septième de Ligue 1 pour se relancer. Sa décision peut paraître étonnante mais le Merengue a privilégié son temps de jeu. Cette saison, le jeune talent barré par Kylian Mbappé et par Gonzalo Garcia ne compte qu’une petite apparition d’une dizaine de minutes contre le FC Valence (4-1) le 1er novembre.

C’est largement insuffisant pour satisfaire Endrick à quelques mois de la Coupe du monde 2026. L’avant-centre de 19 ans a donc opté pour un départ en prêt à Lyon où la pointe du onze est totalement libre. Les faux numéros 9 utilisés par Paulo Fonseca n’ont pas donné entière satisfaction. Pas plus que le spécialiste du poste Martin Satriano. Un bel argument aux yeux d’Endrick qui n’a pas été autant séduit par la perspective de rejoindre le Betis. D’après le média Fichajes, le club de Liga s’est également manifesté afin d’obtenir le prêt sans option d’achat de l’international auriverde. Mais la source pointe deux raisons pour lesquelles les Andalous se sont heurtés à un mur.

Le Betis recalé

Pour commencer, l’effectif de l’entraîneur Manuel Pellegrini n’a plus de place d’extracommunautaire. Un départ serait nécessaire alors que le Madrilène souhaite s’installer dans sa prochaine équipe le plus vite possible. Quant au deuxième obstacle, il concerne la concurrence puisque le Real Madrid exige que son attaquant soit régulièrement aligné. Le Betis, porté par le Colombien Cucho Hernandez en Liga, et par l’ancien Marseillais Cédric Bakambu en Ligue Europa, ne peut lui offrir cette garantie. L’Olympique Lyonnais ne s’en plaindra pas et pourra prendra sa revanche sur son bourreau de la semaine dernière en Coupe d’Europe.
Derniers commentaires

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

non de jouer les jambes .. si a chaque fois que tu ramasses tout y a pas faute ca va etre sympa ... prochain match droit aux balayages tant que le ballon est touché ca passe creme

Upamecano au PSG, Bild lance un bombe

Ça serait un top recrutement et a moindre frais

Les arbitres changent d'avis sur OL-PSG

c'est juste qu'hier ils te sortent que c'est en zone grise et que donc la var n'est pas obligé d'intervenir .. du coup tu m'expliques pourquoi morton est expulsé apres l'appel de la var contre renne pour n'avoir meme pas touché le defenseur alors qu'il est dans cette fameuse zone grise? Ils ce sont surtout rendu compte que leur explication etait ridicule

Le PSG n'est pas un grand club, une star de Canal+ balance

Donc city n'est pas un grand club ? Chelsea Pareil tant qu'il n'a pas eu sa 2eme C1 en 2021 et le Barca pareil avant 2006 et sa deuxième C1 c'était un petit club ? Et ça vaut pour Tous les clubs avant leur 2eme C1 ? Bref ferme la Geoffroy Et puis alors que dire de Marseille 🤣 vu la gueule de leur pseudo C1 au rabais 😂

OL-PSG : Une proposition choc pour éviter les erreurs d'arbitrage !

Et à Marseille ils jouent comme des pieds

