« Endrick c’est l’avenir », l’OL a fait le bon choix

En décidant de négocier avec le Real Madrid pour obtenir le prêt d'Endrick, l'OL ne s'est pas trompé. L'attaquant brésilien continue à progresser et cela n'échappe à personne, surtout pas dans son pays.

Endrick a rejoint la Seleçao durant cette pause internationale. Et si le joueur de l'Olympique Lyonnais n'a pas eu l'occasion de briller lors du match contre la France , puisqu'il est resté sur le banc, il est probable qu'il sera aligné mardi en amical lors du match amical entre le Brésil et la Croatie. Pour l'avant-centre prêté par le Real Madrid à l'OL, il est clair qu'à trois mois du Mondial il joue une carte importante. Mais Carlo Ancelotti a tenu un discours très positif sur celui qui enchaîne les matchs avec Lyon, car il estime qu'à 19 ans Endrick est clairement l'avenir du football brésilien. Pas insensible à ce qu'il a vu du joueur sous le maillot de Lyon, l'ancien coach du Real Madrid, désormais sélectionneur de la Seleçao en a loué les mérites.

Ancelotti a vu le changement pour Endrick à Lyon

Face aux médias, l'expérimenté Carlo Ancelotti voit un avenir brillant pour Endrick. « J’ai connu Endrick comme avant-centre à Madrid, mais aujourd'hui, il évolue davantage sur l'aile. Il s'en sort très bien à ce poste aussi. Il est évident que c'est un poste qui exige davantage de travail défensif, mais compte tenu de son âge et de son gabarit, il s'en sort très bien et en est tout à fait capable. Nous l'aidons à progresser, et il s'améliore très bien. Il est évident qu'Endrick, comme beaucoup d'autres, fera partie de l'avenir de l'équipe nationale, sans aucun doute », a confié le sélectionneur italien de l'équipe du Brésil.

Après la faillite offensive vue face à l'équipe de France, il ne fait aucun doute que la Seleçao aura besoin d'un Endrick au sommet de son art pour espérer retrouver un peu de son brillant. Sauf si Neymar revient à 100% d'ici le mois de juin prochain.