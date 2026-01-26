ICONSPORT_283307_0082
Endrick - Olympique Lyonnais

OL : Endrick fait déjà scandale à Madrid

OL26 janv. , 8:00
parClaude Dautel
1
Les performances d'Endrick sous le maillot de l'OL font déjà la Une de la presse sportive espagnole. Et du côté de Madrid, certains se demandent comment Lyon a récupéré un tel joueur.
Grâce à son triplé dimanche contre Metz, Endrick est devenu à 19 ans le plus jeune joueur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais à signer un tel exploit, effaçant le record d'une légende de l'OL, Bernard Lacombe. Et au rythme où le jeune avant-centre brésilien avance, d'autres records pourraient être avalés d'ici la fin de son prêt en mai prochain. Car ce lundi, les médias espagnols le précisent tous, histoire de se convaincre que le Real Madrid n'a pas fait une erreur grossière, aucune option de transfert ne figure dans l'accord génial signé par Lyon avec les Merengue. Et les regards se tournent même vers les dirigeants madrilènes, soupçonnés d'avoir accepté de laisser partir un joueur dont le talent éclate sous le maillot de l'OL.

Endrick fait la Une en Espagne

« Endrick est un scandale », titre par exemple le puissant quotidien sportif AS au lendemain de la prestation du joueur lyonnais à Metz. Il s'agit à la fois de parler de la performance énorme du joueur brésilien, mais aussi des questions que cela suscite. Des interrogations que le média spécialisé sur le Real Madrid, Defensa Central, pose plus brutalement en accusant Xabi Alonso d'avoir pourri la vie d'Endrick. « Le départ d'Endrick est dû à la décision de Xabi Alonso de le mettre à l'écart, ce dernier l'ayant très peu utilisé depuis sa prise de fonction en mai dernier (...) Au Santiago Bernabéu, on attend Endrick à bras ouverts pour la saison prochaine », précisent nos confrères.
Tandis qu'en Espagne on s'étonne que le Real Madrid ait accepté de laisser partir Endrick jusqu'à la fin de la saison, au Brésil l'enthousiasme commence à devenir énorme. Car au moment où la Seleçao se pose des questions sur la prochaine Coupe du Monde, la montée en puissance de l'avant-centre de 19 ans avec l'Olympique Lyonnais va franchement donner des idées à Carlo Ancelotti. Le puissant média O Globo évoque même une véritable Endrickmania qui s'empare de la Ligue 1 et le pari déjà réussi pour le joueur de s'imposer dans le groupe brésilien pour le Mondial.
E. Moreira de Sousa

E. Moreira de Sousa

BrazilBrésil Âge 19 Attaquant

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs2
Buts3
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Copa Del Rey

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Derniers commentaires

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Peut-être. Et ? Est-ce que rapporter le plus de points uefa sur 25ans c'est redorer le blason des clubs français? Vous croyez quoi? Que ce qu'à fait Monaco, Lille et Brest la saison dernière en ldc en a fait moins pour le blason des clubs français que vos points uefa depuis 25 ans? Bah pas moi. Moi je pense que leur parcours à rappeler aux autres nations que la farmer ligue n'est pas si pourrie que ça. Et ça , ça redore bien plus le blason des clubs français. Après vous avez fait un bon parcours l'année passé en ligue europa je ne dis pas. Un 1/4 c'est bien. Mais on se souviendra bien plus de la ldc. Enfin...C'est mon point de vue. C'est pour ça que l'affirmation de dirty c'est n'imp

OL : Endrick fait déjà scandale à Madrid

Laissez nous le encore une saison svp !!! On va vous le peaufiner il sera prêt pour le grand Réal en 2027 🤣🤣

Lille : Bruno Genesio sauve son poste

Il n’a pas de bol Klok , il tombe à chaque fois sur un Prez qui fout le boxon et ça retombe finalement sur le troupeau de chèvres … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

OM : De Zerbi secoue McCourt, ça va mal finir

Créés une EURL " footballeur en danger : un psychologue est là pour vous écouter " et arrêtes de parler de son nombre de transferts. Quand les joueurs signent chez nous, ils sont tellement malheureux qu'ils refusent de partir même quand on leur dit qu'ils ne rentrent plus dans les plans de l'entraîneur, qu'ils auront 0mn de temps de jeu. C'est la meilleure démonstration qu'ils préfèrent les dollars au jeu. Alors arrête de nous faire chier avec ces histoires de transferts. Ce n'est pas ton pb.

Mbappé son ami ? Acherchour n'en veut pas

… Si Mbappé pensait bien faire en marquant de la sorte … Mbapouille n’a jamais pensé et ne pense qu’à lui et Wali-Walou ne s’en rend compte que maintenant ? P’tet que c’est parce que Girouette n’a pas d’origine maghrébine … 😏🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

