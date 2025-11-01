ICONSPORT_258213_0204
Endrick

Endrick à l'OL, c'est déjà le feu dans sa tête

OL01 nov.
parHadrien Rivayrand
Cet hiver lors du marché des transferts, l'OL pourrait compter sur l'arrivée d'un joueur de prestige. En effet, Endrick est annoncé proche d'un prêt dans le Rhône. 
L'OL réalise un début de saison plutôt bon. Les Gones ont revu leurs moyens à la baisse après des problèmes financiers importants. Les Rhodaniens misent de plus en plus sur la jeunesse et cela réussit bien au collectif de l'Olympique Lyonnais. L'OL n'en reste pas moins un club ambitieux, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue Europa. Dans les prochaines semaines, les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient même enregistrer la venue de Endrick, qui cherche du temps de jeu. Le Real Madrid est ouvert à un prêt et le Brésilien veut plus que jamais rejoindre la France. 

Endrick à l'OL, le coup parfait ?

Ces dernières heures, Fabrizio Romano a d'ailleurs indiqué qu'une décision est attendue la semaine prochaine pour un prêt sans option d'achat cet hiver du Brésilien. Pour Cris, cette venue probable de l'international auriverde à l'OL est une excellente nouvelle. Sur RMC, l'ancien défenseur lyonnais a en effet indiqué  : « Ça peut faire du bien à l’OL. Ils ont une équipe qui joue au ballon, avec de la profondeur. Le début de saison lyonnais peut donner de l’espoir. Il a besoin de temps de jeu. Où jouera-t-il s’il ne vient pas à l’OL? Il a besoin de temps de jeu pour revenir en équipe nationale.
Il faut qu’il prenne une décision rapidement s’il ne veut pas manquer la Coupe du monde à 19 ans. Il a une chance d’être en sélection, il y était quand il jouait à Palmeiras. S’il a ce temps de jeu, il sera dans le groupe pour la Coupe du monde »

