ICONSPORT_275095_0135
Corentin Tolisso

OL : Corentin Tolisso a fracassé Benoît Bastien

OL10 nov. , 23:00
parClaude Dautel
0
Dans une vidéo sur Instagram, Corentin Tolisso est revenu sur le match OL-PSG et il a indiqué avoir eu un échange assez viril avec l'arbitre du match. Le capitaine de Lyon appelle à une réunion entre les joueurs, les clubs, les arbitres et leurs dirigeants.
Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais n'avait pas masqué sa colère quelques minutes après la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain. Mais, 24 heures plus tard, cette tension ne semble pas être retombée. Au point que c'est dans une story sur Instagram que Corentin Tolisso est revenu sur tout cela, précisant avoir eu une discussion avec Benoît Bastien, avec qui il n'a pas été tendre du tout.
« Je n’ai pas l’habitude de faire ce genre de vidéo, mais pour moi, il est important de m’exprimer sur ce qu’il s’est passé hier, mais aussi depuis le début de la saison en Ligue 1. Alors oui je la fais, car dimanche, c'est nous qui avons été les victimes (sic) d’erreurs d’arbitrage, mais plus généralement c’est la même chose chaque week-end sur toutes les pelouses de Ligue 1. Beaucoup beaucoup trop d'équipes ont été victimes d'erreurs d'arbitrage et ce n'est pas bon, pour moi il faut changer les choses. Après le troisième but parisien, je suis allé voir Benoît Bastien et que je lui ai dit : ''Je suis désolé, mais en toute honnêteté, vous n'êtes pas au niveau’’. Il m’a demandé ce que je proposais », a expliqué Corentin Tolisso, qui a donc des idées pour essayer de faire avancer les choses.
Toujours dans cette vidéo, le capitaine de l'Olympique Lyonnais suggère donc un Grenelle de l'arbitrage en Ligue 1. « Il faut qu'on se réunisse, qu'on communique et qu'on fasse une réunion avec tous les capitaines de la Ligue 1 avec un dirigeant de chaque club et tous les arbitres et leurs supérieurs pour qu'on puisse dialoguer et échanger parce que pour moi, c'est plus possible », a expliqué Corentin Tolisso. L'idée est lancée, à voir si elle sera relayée par d'autres capitaines des clubs de Ligue 1.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270916_0424
OM

De Zerbi à l'OM, Dugarry en a vraiment marre

ICONSPORT_273046_0010
PSG

Le PSG vers un fiasco, Luis Enrique est prévenu

ICONSPORT_276316_0007
Arabie Saoudite

Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !

Fil Info

22:30
De Zerbi à l'OM, Dugarry en a vraiment marre
22:00
Le PSG vers un fiasco, Luis Enrique est prévenu
21:30
Deschamps avec Benzema, l'Arabie Saoudite fait une offre !
21:00
OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons
20:30
La colère redescend, l’OL félicite un Parisien
20:00
PSG : Luis Enrique valide une piste XXL en Angleterre
19:50
Séisme à Naples, Conte sur le départ
19:30
« Financièrement l’OL ne va pas super bien » : Le DG de Lyon est cash

Derniers commentaires

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Ces arbitres, c'est comme les juges en France : plus personne ne les estime compétent . D'ailleurs le point commun entre ces 2 professions est quand-même marrante ...

De Zerbi à l'OM, Dugarry en a vraiment marre

Que veux-tu qu'on te dise Albert....? Ça fait belle lurette que plus personne écoute tes avis..

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Même l'ancien arbitre Bruno Derrien a estimé qu'il y avait faute et penalty. "Cependant, Bruno Derrien estime aussi que Benoît Bastien devait accorder un penalty au PSG suite à la faute de Mata sur Mayulu. « Selon moi, il y a faute de Mata. En tout cas, l’attaquant passe devant le défenseur, et le joueur parisien va vers le but. L’arbitre estime que c’est l’attaquant qui fait faute sur le défenseur. Mais s’il y a faute, en tout cas, il n’y a aucune faute de l’attaquant parisien. Ma Décision : pénalty ». Et je suis sûr que si c'était dans l'autre sens, vous auriez crié au scandale et réclamé un penalty.

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

sauf que la y a rien c'est meme mayulu qui coupe la trajectoire de mata je pensais meme avant de voir ton lien que sa pouvait etre un peu litigieux sauf que la clairement pas.. rien a voir avec la faute sur tessmann et tagliafico ou dans les 2 cas c'est par derriere

OL-PSG : Benoît Bastien félicité par ses patrons

Ce contact impacte sa capacité à garder la maîtrise du ballon. C'est pourquoi on irait prioritairement vers une faute à la récupération et un but refusé. Mais on est en zone grise, raison pour laquelle la décision du VAR de ne pas interpeller l'arbitre central peut se comprendre c'est quoi cette blague.?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading