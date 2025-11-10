OL : Corentin Tolisso a fracassé Benoît Bastien

Dans une vidéo sur Instagram, Corentin Tolisso est revenu sur le match OL-PSG et il a indiqué avoir eu un échange assez viril avec l'arbitre du match. Le capitaine de Lyon appelle à une réunion entre les joueurs, les clubs, les arbitres et leurs dirigeants.

Le milieu de terrain de l' Olympique Lyonnais n'avait pas masqué sa colère quelques minutes après la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain. Mais, 24 heures plus tard, cette tension ne semble pas être retombée. Au point que c'est dans une story sur Instagram que Corentin Tolisso est revenu sur tout cela, précisant avoir eu une discussion avec Benoît Bastien, avec qui il n'a pas été tendre du tout.

Je n’ai pas l’habitude de faire ce genre de vidéo, mais pour moi, il est important de m’exprimer sur ce qu’il s’est passé hier, mais aussi depuis le début de la saison en Ligue 1. Alors oui je la fais, car dimanche, c'est nous qui avons été les victimes (sic) d’erreurs d’arbitrage, mais plus généralement c’est la même chose chaque week-end sur toutes les pelouses de Ligue 1. Beaucoup beaucoup trop d'équipes ont été victimes d'erreurs d'arbitrage et ce n'est pas bon, pour moi il faut changer les choses. Après le troisième but parisien, je suis allé voir Benoît Bastien et que je lui ai dit : ''Je suis désolé, mais en toute honnêteté, vous n'êtes pas au niveau’’. Il m’a demandé ce que je proposais », a expliqué Corentin Tolisso, qui a donc des idées pour essayer de faire avancer les choses. », a expliqué Corentin Tolisso, qui a donc des idées pour essayer de faire avancer les choses.

Toujours dans cette vidéo, le capitaine de l'Olympique Lyonnais suggère donc un Grenelle de l'arbitrage en Ligue 1. « Il faut qu'on se réunisse, qu'on communique et qu'on fasse une réunion avec tous les capitaines de la Ligue 1 avec un dirigeant de chaque club et tous les arbitres et leurs supérieurs pour qu'on puisse dialoguer et échanger parce que pour moi, c'est plus possible », a expliqué Corentin Tolisso. L'idée est lancée, à voir si elle sera relayée par d'autres capitaines des clubs de Ligue 1.