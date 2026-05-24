EdF : Tolisso oublie les Bleus avec un très beau geste

Corentin Tolisso sort d’une saison impressionnante avec l’OL et aurait pu rêver d’une participation à la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Mais le milieu de terrain a dû se faire une raison. Heureusement pour lui, il a de quoi s’occuper.

L’ OL a réalisé une belle performance la saison passée en Ligue 1 en décrochant une quatrième place au classement. Les Gones devaient pourtant composer avec d’importantes difficultés financières. Parmi les grandes satisfactions de la saison lyonnaise figure Corentin Tolisso. Le milieu de terrain français a porté son équipe à de nombreuses reprises, inscrivant notamment des buts décisifs.

L’ancien joueur du Bayern Munich espérait, comme de nombreux supporters, retrouver l’équipe de France afin de disputer la Coupe du monde 2026. Mais Didier Deschamps en a décidé autrement, la concurrence à son poste étant particulièrement forte. Corentin Tolisso profite désormais de la trêve pour se changer les idées.

Tolisso au service de son association

Ce dimanche, le milieu de terrain a notamment organisé la troisième édition du tournoi de l’association Toliss’all, un événement caritatif organisé à l’Arbresle. Il s’agit d’une compétition réunissant 24 équipes, avec un droit d’entrée fixé à 2 euros par personne. Les fonds récoltés sont reversés à l’association Toliss’All, qui vise à offrir du répit aux aidants familiaux en prenant en charge simultanément la personne aidée par le biais d’activités de loisirs.

Pour Lyon Foot, Emmanuelle Cario, cofondatrice de l’association Toliss’All, a notamment expliqué :

« Sur huit joueurs, il faut quatre personnes valides et quatre personnes en situation de handicap. L’idée, c’est de montrer que l’on peut faire des choses tous ensemble. »

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Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2027, Corentin Tolisso devrait, sauf surprise, poursuivre son aventure dans le Rhône. Mais la situation financière du club reste délicate et nécessite des ventes. Le milieu de terrain, en raison de son salaire conséquent, pourrait susciter des intérêts lors du mercato.