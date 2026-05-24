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OL : Tagliafico expulsé vers River Plate

OL24 mai , 16:00
parGuillaume Conte
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Nicolas Tagliafico, qui possède encore un an de contrat, va payer sa fin de saison décevante et sa trop grande nervosité. L'OL sera à l'écoute des offres pour son arrière gauche, qui intéresse en Argentine.
Très décevant en fin de saison, Nicolas Tagliafico a laissé un souvenir amer aux supporters de l'Olympique Lyonnais. Avec ses mauvais matchs et ses cartons rouges dans des rencontres cruciales, l’Argentin a démontré les limites de la « grinta ». Même lorsqu’il n’était plus suspendu, Paulo Fonseca n’a pas souhaité l’utiliser dans les quatre derniers matchs de la saison, si ce n’est 13 minutes contre Auxerre.

Paulo Fonseca lassé par Tagliafico ?

Déjà suspendu pour le premier match de Coupe d’Europe de la saison prochaine, le champion du monde 2022 n’offre plus vraiment de garanties à son poste. A 33 ans, il possède encore un an de contrat mais l’OL ne le retiendra pas. Si l’été dernier, les dirigeants lyonnais avaient réussi le tour de la force de le convaincre de rester à Lyon, cette fois-ci, une belle offre devrait signifier son départ.
Cela tombe bien, selon River Noticias, River Plate rêve de le faire venir cet été. Le club de Buenos Aires cherche un défenseur capable d’amener de l’expérience, et ramener un champion du monde à la maison est toujours un gros coup en Amérique du Sud. Sa capacité à jouer dans une défense à trois centraux intéresse aussi River Plate. L’OL ne pourra pas se montrer trop gourmand pour un joueur qui possède une seule année de contrat restante, et qui va avoir 34 ans en aout. Sa valeur est tombée à 5 millions d’euros, mais l’OL prendrait certainement un départ pour ce montant.
Surtout que Paulo Fonseca semble s’être habitué à évoluer sans lui, même si Abner n’a pas toujours donné satisfaction non plus. Pour le moment, le compteur de Nicolas Tagliafico avec l’OL e est à 132 matchs tout de même, pour 9 buts et 13 passes décisives.
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