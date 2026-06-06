Discussions entamées, le Barça vient aider l'OL

En quête de liquidités, l’Olympique Lyonnais pourrait bénéficier d’une recette inattendue. Le club rhodanien avait conservé un pourcentage sur une plus-value éventuelle pour Castello Lukeba. Une option bienvenue au moment où le FC Barcelone se rapproche du défenseur central du RB Leipzig.

Matthieu Louis-Jean a fait preuve de transparence. Dans son passage sur les ondes de RMC cette semaine, le directeur technique de l’Olympique Lyonnais a confirmé l’obligation de vendre. Des départs seront nécessaires afin de rééquilibrer les comptes et de financer le recrutement par la suite. La moindre recette serait donc bienvenue dans ce contexte, y compris le pourcentage négocié pour Castello Lukeba en 2023.

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Le défenseur central formé chez les Gones avait été transféré au RB Leipzig pour 34 millions d’euros bonus compris, plus 20% sur une éventuelle plus-value future. Trois ans plus tard, le Français se sent prêt à franchir un nouveau cap dans sa carrière et des cadors européens lui tournent autour. Le Daily Arsenal affirme que les Gunners suivent attentivement sa situation. Mais l’intérêt le plus concret vient plutôt du FC Barcelone. Le champion d’Espagne a entamé des discussions avec le RB Leipzig et l’entourage de Castello Lukeba.

On sait que le Barça, qui a abandonné la piste menant à l’Italien Alessandro Bastoni, recherche un défenseur central habile à la relance et doté de qualités athlétiques suffisantes pour couvrir les grands espaces laissés par la défense haute d’Hansi Flick. Le profil correspond bien à celui de l’ancien Lyonnais sous contrat jusqu'en 2029. Reste à savoir si le Barça pourra financer le transfert de l’international tricolore dont la clause libératoire atteint les 80 millions d’euros. En avril dernier, Sky Sport Allemagne indiquait que le RB Leipzig pourrait céder son défenseur central pour une somme comprise entre 65 et 70 millions d’euros. De quoi envisager une belle rentrée d’argent pour l’Olympique Lyonnais.