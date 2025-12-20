Disasi à l'OL, c'est plus chaud que jamais

A la recherche d’un défenseur central, l’OL étudie toujours le dossier Axel Disasi. Le club rhodanien est pour l’instant le club le plus chaud pour accueillir le joueur de Chelsea en prêt.

Paulo Fonseca l’a confirmé vendredi en conférence de presse, l’Olympique Lyonnais souhaite se montrer actif lors du mercato d’hiver . Le club rhodanien est notamment proche d’obtenir le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid, un renfort de poids pour le secteur offensif des Gones. Tout est bouclé par la venue du jeune Brésilien qui, sauf grosse surprise, sera le premier renfort de l’OL début janvier. En défense aussi, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca espèrent boucler une arrivée.

Il a notamment été question de Thiago Silva, mais cette signature relevait davantage du rêve plutôt que d’une piste crédible et véritablement étudiée. En revanche, le dossier Axel Disasi est bien sur la table. Comme indiqué par L’Equipe il y a plusieurs semaines, le défenseur de Chelsea est sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais. Paulo Fonseca s’était d’abord montré réticent, pointant du doigt la méforme du joueur de 27 ans, inutilisé par Enzo Maresca à Chelsea depuis le début de la saison.

Il semblerait néanmoins que l’entraîneur portugais soit en train de changer d’avis sur ce dossier. C’est en tout cas ce que nous apprend le site TransferFeed, qui explique que Lyon est actuellement « en pole position » pour recruter l’ancien Monégasque. Dortmund, Newcastle et West Ham se sont également renseignés mais Lyon fait pour l’instant office de club le plus chaud pour accueillir Axel Disasi.