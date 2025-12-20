ICONSPORT_243232_0001

Disasi à l'OL, c'est plus chaud que jamais

OL20 déc. , 21:00
parCorentin Facy
1
A la recherche d’un défenseur central, l’OL étudie toujours le dossier Axel Disasi. Le club rhodanien est pour l’instant le club le plus chaud pour accueillir le joueur de Chelsea en prêt.
Paulo Fonseca l’a confirmé vendredi en conférence de presse, l’Olympique Lyonnais souhaite se montrer actif lors du mercato d’hiver. Le club rhodanien est notamment proche d’obtenir le prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid, un renfort de poids pour le secteur offensif des Gones. Tout est bouclé par la venue du jeune Brésilien qui, sauf grosse surprise, sera le premier renfort de l’OL début janvier. En défense aussi, Matthieu Louis-Jean et Paulo Fonseca espèrent boucler une arrivée.
Il a notamment été question de Thiago Silva, mais cette signature relevait davantage du rêve plutôt que d’une piste crédible et véritablement étudiée. En revanche, le dossier Axel Disasi est bien sur la table. Comme indiqué par L’Equipe il y a plusieurs semaines, le défenseur de Chelsea est sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais. Paulo Fonseca s’était d’abord montré réticent, pointant du doigt la méforme du joueur de 27 ans, inutilisé par Enzo Maresca à Chelsea depuis le début de la saison.
Il semblerait néanmoins que l’entraîneur portugais soit en train de changer d’avis sur ce dossier. C’est en tout cas ce que nous apprend le site TransferFeed, qui explique que Lyon est actuellement « en pole position » pour recruter l’ancien Monégasque. Dortmund, Newcastle et West Ham se sont également renseignés mais Lyon fait pour l’instant office de club le plus chaud pour accueillir Axel Disasi.

Pour rappel, le recrutement d'un défenseur central est jugé comme urgent dans la capitale des Gaules en ce mois de janvier alors que Moussa Niakhaté et Clinton Mata se sont envolés pour le Maroc afin d’y disputer la CAN avec le Sénégal et l’Angola. Malgré des doutes initiaux, Paulo Fonseca pourrait donc, faute de moyens et de pistes plus séduisantes sur la table, donner son accord à une arrivée d’Axel Disasi à Lyon. Un prêt qui ferait le bonheur du joueur de Chelsea, qui a déjà fait savoir qu’il était très chaud à l’idée de se relancer en Ligue 1 pendant six mois.
1
Derniers commentaires

CdF : Le PSG fait le spectacle contre Fontenay

Je viens de remarquer que deux joueurs de Fontenay s'appellent respectivement Vin et Fromage 👀

OL : Un international vénézulien à 9ME visé par Lyon

meme si je suis d'accord avec toi sur le fond faire affaire avec textor devrait etre evité il est plus sur le poste de nuamah il a 145match a droite 33 a gauche et 60 en mo donc tres tres polyvalent .. je l'avais vu joué y a 2 ans je le trouvais relativement bon

CdF : Lille dans la douleur, Lorient sans pitié

c est toujours magique la coupe. c est cool pour les amateurs. Mon cousin qui jouait en National cette année là, avait sorti plusieurs clubs de l1. dont Nantes et l OL. Ca restera a jamais gravé dans leur tete! c est bien

OM : L'affaire Longoria fait hurler de rage les arbitres

bizarre. alors Phil t as des trucs a cacher? ou d autres? chuttt tout va bien

Disasi à l'OL, c'est plus chaud que jamais

s'il est a 100% dès janvier pour 5mois pourquoi pas

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

