Deux prêts et une résiliation de contrat, l'OL s'active

Deux prêts et une résiliation de contrat, l'OL s'active

OL30 juin , 10:30
parCorentin Facy
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Très actif en ce début de mercato, l’OL a notamment enregistré une grosse vente avec le départ d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen. D’autres joueurs vont suivre et sont invités à faire leurs valises.
L’été sera agité à l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a déjà avancé sur plusieurs dossiers importants, avec le départ d’Afonso Moreira au Bayer Leverkusen pour plus de 30 millions d’euros. Le virevoltant ailier portugais ne sera pas le seul joueur à quitter la capitale des Gaules au mercato. Des éléments considérés comme indésirables sont eux aussi invités à faire leurs valises et c’est notamment le cas de Duje Caleta-Car et de Matt Turner, prêtés la saison passée.

Caleta-Car et Turner encore prêtés ?

Non-conservés par la Real Sociedad et par New England Revolution, les deux hommes n’entrent pas dans les plans de Paulo Fonseca ni du club en général. C’est ainsi que selon L’Equipe, l’OL espère leur trouver une nouvelle porte de sortie en prêt. La direction lyonnaise a conscience qu’il sera quasiment impossible de trouver des clubs prêts à payer un transfert pour Turner et Caleta-Car, raison pour laquelle un prêt est à ce stade la piste privilégiée les concernant.
Peu importe si Lyon ne récupère pas d’indemnité de transfert, l’objectif de Matthieu Louis-Jean est de se délester de ces deux salaires pour la saison 2026-2027. Pour rappel, le contrat de Matt Turner court jusqu’en juin 2028 tandis que celui de Duje Caleta-Car expirera un an plus tôt soit en juin 2027. Un troisième départ est vivement souhaité à l’OL, celui de Paul Akouokou. Lui aussi en fin de contrat dans un an, il pourrait être libéré si un accord satisfaisant pour toutes les parties est trouvé.

Quid de Paul Akouokou ?

Là aussi, l’OL se fiche de récupérer une indemnité de transfert mais souhaite avant tout se préserver d’un salaire inutile à payer. Reste maintenant à voir si ces trois joueurs qui n’ont pas vraiment crevé l’écran ces dernières années trouveront un point de chute. Le directeur sportif Matthieu Louis-Jean, qui a réalisé de vrais miracles l’an passé sur les arrivées, a la lourde tâche de se montrer tout aussi inspiré pour vendre des indésirables. Une mission périlleuse chaque été pour les clubs de Ligue 1.
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