Cherki prochain Ballon d'Or, il l'annonce

OL02 déc. , 17:20
parHadrien Rivayrand
Rayan Cherki a fait le choix de rejoindre Manchester City l'été dernier lors du marché des transferts. Un club qui pourrait lui permettre de réaliser tous ses rêves au plus haut niveau.
L'OL et Rayan Cherki se sont séparés l'été dernier. L'international français a rejoint les rangs de Manchester City. Sous les ordres de Pep Guardiola, le milieu de terrain compte bien franchir un cap au plus haut niveau. Rayan Cherki rêve de trophées majeurs, comme la Ligue des champions, la Premier League et le Ballon d'Or. Des objectifs qui sont plus que crédibles pour son ancien président à l'Olympique Lyonnais : Jean-Michel Aulas.

Aulas fan de Cherki 

En marge de la réception du FC Nantes dimanche soir en Ligue 1, Aulas, qui a été président des Gones de 1987 à 2023, a publié un message fort sur son compte X, rendant notamment hommage aux personnalités fortes passées par l'OL : « Il y a 75 ans naissait l’OL. Servir l’OL a été l’honneur de ma vie. Plus de 70 trophées, des visages, des voix, des émotions qui restent. Je pense à nos grands hommes : Bernard Lacombe, Gérard Houllier ». Et au moment de citer Rayan Cherki, JMA écrira à côté de son nom : « Un jour Ballon d’Or, j’en suis convaincu. L’OL, c’est une famille. Une histoire. Une fierté. Rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais est notre cœur. Pour moi, l’OL restera plus qu’un club : un morceau de vie, de passion et d’éternité »

Nul doute que cette pensée fera chaud au coeur de Rayan Cherki, qui ne cesse de progresser depuis quelques semaines. Il devrait, sauf retournement de situation, figurer dans la liste de Didier Deschamps afin de disputer la Coupe du monde 2026 l'été prochain en Amérique. Il devra avant cela se montrer sous les couleurs de Manchester City, qui vit une saison assez frustrante pour le moment sur la scène nationale et européenne.
