Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

OL02 déc. , 12:40
parCorentin Facy
1
Malgré son doublé inscrit en deuxième mi-temps contre Nantes dimanche après-midi, Martin Satriano est loin de faire l’unanimité à l’OL.
Auteur de ses deux premiers buts en Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais contre Nantes dimanche soir, Martin Satriano a peut-être lancé sa saison. C’est ce que l’on espère du côté des supporters rhodaniens car pour l’instant, l’ex-attaquant de Brest ou encore de l’Inter Milan peine à faire l’unanimité. Un constat mitigé chez les supporters mais aussi chez Paulo Fonseca, qui n’en fait pas un titulaire indiscutable et cela alors qu’il s’agit pourtant de son seul avant-centre de métier, dans l’attente du probable prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid en janvier prochain.
Sur son compte X, Sofiane Zouaoui, supporter lyonnais et journaliste pour le Winamax FC, n’a d’ailleurs pas caché que sa patience était mise à rude épreuve avec Martin Satriano. « Rien de personnel, il se bat mais Satriano en 9, ça reste scandaleux même avec l’argument financier. Quand tu penses à ce qui est passé à ce poste au club, c’est vertigineux l’écart technique. Qu’on fasse plonger Tolisso dans la zone pour ajouter Merah, ce sera pas pire. Sur le ballon aérien en profondeur, quand il a pris l’information alors que la balle était en l’air, j’ai failli m’évanouir » a publié le journaliste pro-OL, glissant au passage qu’il préférait largement la solution Pavel Sulc en faux numéro neuf avec Adam Karabec à droite.
Satriano se bat, mais ça reste scandaleux
- Sofiane Zouaoui 
Un avis partagé par de nombreux supporters lyonnais, qui espèrent surtout que leur secteur offensif aura une autre allure lors de la seconde partie de saison. Avec le probable prêt d’Endrick et les retours espérés de blessure de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah, Paulo Fonseca a de belles perspectives dans ce secteur de jeu. En attendant, il faut engranger des points et espérer que Martin Satriano poursuive sur sa lancée après son doublé en deuxième mi-temps contre Nantes. Et cela même si l’avant-centre uruguayen fait sans doute un peu tâche au milieu des anciens grands numéro neuf que l’OL a connu ces dernières années, de Gomis à Lacazette en passant par Benzema ou Memphis Depay.
1
Derniers commentaires

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Rien d'un scandale le rouge des nantais contre l'OL. L'intégrité du joueur doit toujours être au dessus de tout.

PSG, OM, Lens : Le classement sans les fautes arbitrales révélé

Avançons seulement vers nos trophées sans nous préoccuper de ce type de polémique.

Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

Le plus dur commencer pour lui. Il a enfin retrouvé le chemin des filets mais maintenant il va falloir confirmer. On se moque de lui mais il a de meilleurs stats que Gonzalo Ramos par exemple 😂

PSG : Clément Turpin lâché par la direction de l'arbitrage

Bein non... Je relate juste la réalité de ce qui s'est passé ce week end en fait....Enfin la réalité pour ceux qui ont déjà joué au football quoi..

José Angel Sanchez, l’homme qui va faire pleurer l’OL

Le Real ne veut pas le vendre. Des équipes de PL étaient même prêtes à l'acheter. C'est justement parce qu'on est ok pour un prêt sans OA que ça a une chance de marcher. Je ne comprends pas cette volonté de commenter à tout prix, sans même se renseigner au minimum pour ne pas dire une grosse c....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

