Satriano c’est « scandaleux », l’OL est à bout

Malgré son doublé inscrit en deuxième mi-temps contre Nantes dimanche après-midi, Martin Satriano est loin de faire l’unanimité à l’OL.

Auteur de ses deux premiers buts en Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais contre Nantes dimanche soir, Martin Satriano a peut-être lancé sa saison . C’est ce que l’on espère du côté des supporters rhodaniens car pour l’instant, l’ex-attaquant de Brest ou encore de l’Inter Milan peine à faire l’unanimité. Un constat mitigé chez les supporters mais aussi chez Paulo Fonseca, qui n’en fait pas un titulaire indiscutable et cela alors qu’il s’agit pourtant de son seul avant-centre de métier, dans l’attente du probable prêt d’Endrick en provenance du Real Madrid en janvier prochain.

Sur son compte X, Sofiane Zouaoui, supporter lyonnais et journaliste pour le Winamax FC, n’a d’ailleurs pas caché que sa patience était mise à rude épreuve avec Martin Satriano. « Rien de personnel, il se bat mais Satriano en 9, ça reste scandaleux même avec l’argument financier. Quand tu penses à ce qui est passé à ce poste au club, c’est vertigineux l’écart technique. Qu’on fasse plonger Tolisso dans la zone pour ajouter Merah, ce sera pas pire. Sur le ballon aérien en profondeur, quand il a pris l’information alors que la balle était en l’air, j’ai failli m’évanouir » a publié le journaliste pro-OL, glissant au passage qu’il préférait largement la solution Pavel Sulc en faux numéro neuf avec Adam Karabec à droite.

Un avis partagé par de nombreux supporters lyonnais, qui espèrent surtout que leur secteur offensif aura une autre allure lors de la seconde partie de saison. Avec le probable prêt d’Endrick et les retours espérés de blessure de Malick Fofana et d’Ernest Nuamah, Paulo Fonseca a de belles perspectives dans ce secteur de jeu. En attendant, il faut engranger des points et espérer que Martin Satriano poursuive sur sa lancée après son doublé en deuxième mi-temps contre Nantes. Et cela même si l’avant-centre uruguayen fait sans doute un peu tâche au milieu des anciens grands numéro neuf que l’OL a connu ces dernières années, de Gomis à Lacazette en passant par Benzema ou Memphis Depay.