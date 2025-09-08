chelsea annonce une tres bonne nouvelle a l ol iconsport 267556 0080 398557

Chelsea annonce une très bonne nouvelle à l'OL

08 sept.
par Guillaume Conte
Les dirigeants de l'OL n'ont pas caché leur fierté de voir Malick Fofana rester cet été. Et ce n'est pour perdre le joueur dès le mois de janvier. Même Chelsea est d'accord avec cette analyse.
L’Olympique Lyonnais se sait attaqué au sujet de sa principale menace offensive : Malick Fofana. Les dirigeants rhodaniens ont du faire un choix très compliqué en vendant Georges Mikautadze pour conserver l’ailier belge, et espérer qu’il explose cette saison. Non seulement pour aider l’OL dans sa réussite sportive, mais aussi dans le but d’effectuer une belle revente l’été prochain. Mais avec le mercato et les difficultés financières de Lyon, impossible de jurer que Fofana ne sera pas vendu dès le mois de janvier. Si un club de Premier League met le paquet en espérant réveiller son attaque, l’OL devra avoir avoir les reins solides.

Chelsea laisse un an de répit à l'OL

Toutefois, il y a une formation qui a la fibre acheteuse qui n’inquiète plus Lyon désormais, il s’agit de Chelsea. Selon One Football, les Blues voulaient bien tenter leur chance pour acheter Fofana cet été, mais ont finalement décidé de miser sur Alejandro Garnacho et Facundo Buonanotte en constatant le refus de l’OL d’envisager un départ. Et pour la formation londonienne, l’idée est désormais de surveiller les progrès du jeune ailier, mais pas d’attaquer à nouveau cet hiver. Un point sera fait au sein du board des Blues en fin de saison, tant il n’est pas jugé opportun de lâcher un joueur encore jeune et avec une grosse marge de progression, au coeur d’une saison chargée en Premier League.
Malick Fofana l’a tout récemment reconnu de son côté, s’il a décidé de rejeter les offres anglaises, c’est aussi pour valoriser son temps de jeu et sa progression. L’idée n’est donc pour le moment pas de précipiter un départ vers la Premier League dès les premiers jours de 2026, et cela convient parfaitement à l’OL. Le club rhodanien mise sur une grosse vente du Diable Rouge, mais uniquement en fin de saison prochaine quand il aura aussi possiblement encore plus de valeur marchande après une belle saison à Lyon.
Derniers commentaires

Pavard a accepté l'OM à une condition

A voir pour RDZ, cela dépendra des matchs, je suppose

CdM 2026 : La France assure l'essentiel contre l'Islande

Quel match stressant! Les Bleus ont vraiment donné quelques frayeurs. Cependant, une victoire reste une victoire et je suis très satisfait que nous ayons pris ces points indispensables. Le réalisme en attaque doit s'améliorer car on ne peut pas se permettre de manquer autant d'opportunités, surtout dans un tournoi aussi important que les éliminatoires du Mondial. Je suis un peu préoccupé par la défense aussi, nous ne devons pas commettre de telles erreurs et les sanctions peuvent être sévères. En tout cas, bravo à Mbappé pour son 52e but, toujours un plaisir de le voir marquer pour la France. Espérons que les Bleus continuent sur cette lancée gagnante!

Sondage : L'Equipe de France a-t-elle été convaincante contre l'Islande ?

This article is really eye-opening! The legacy of Chernobyl has always been something of a curiosity and this brings some rather intriguing information to light. How fascinating it is to learn about the wildlife returning to the area. Makes you think if nature has its own ways of reclaiming places. Also, it's surprising to think that photovoltaic energy could even be an option for such an area. As we continue to face a global energy crisis, every bit of innovation and forward thinking helps. Thanks for sharing this well-written piece.

Pavard a accepté l'OM à une condition

Si on reste a 4 derrière , avec pavard et aguerd en doublette central , quid de balerdi ?

Pavard a accepté l'OM à une condition

Avec ce paramètre important, est ce que ça relance la tactique avec 3 def centraux? J'imagine mal balerdi en 6 a côté de hojberg avec le recrutement du belge et de Gomes . C'est dommage car une defense à 4 avec medina a gauche , une paire aguerd balerdi et pavard a droite , ça avait de la gueule. On verra ce que fera RDZ

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

