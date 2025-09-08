Chelsea annonce une très bonne nouvelle à l’OL

Les dirigeants de l'OL n'ont pas caché leur fierté de voir Malick Fofana rester cet été. Et ce n'est pour perdre le joueur dès le mois de janvier. Même Chelsea est d'accord avec cette analyse.

L’Olympique Lyonnais se sait attaqué au sujet de sa principale menace offensive : Malick Fofana. Les dirigeants rhodaniens ont du faire un choix très compliqué en vendant Georges Mikautadze pour conserver l’ailier belge, et espérer qu’il explose cette saison. Non seulement pour aider l’OL dans sa réussite sportive, mais aussi dans le but d’effectuer une belle revente l’été prochain. Mais avec le mercato et les difficultés financières de Lyon, impossible de jurer que Fofana ne sera pas vendu dès le mois de janvier. Si un club de Premier League met le paquet en espérant réveiller son attaque, l’OL devra avoir avoir les reins solides.

Chelsea laisse un an de répit à l'OL

Toutefois, il y a une formation qui a la fibre acheteuse qui n’inquiète plus Lyon désormais, il s’agit de Chelsea. Selon One Football, les Blues voulaient bien tenter leur chance pour acheter Fofana cet été, mais ont finalement décidé de miser sur Alejandro Garnacho et Facundo Buonanotte en constatant le refus de l’OL d’envisager un départ. Et pour la formation londonienne, l’idée est désormais de surveiller les progrès du jeune ailier, mais pas d’attaquer à nouveau cet hiver. Un point sera fait au sein du board des Blues en fin de saison, tant il n’est pas jugé opportun de lâcher un joueur encore jeune et avec une grosse marge de progression, au coeur d’une saison chargée en Premier League.