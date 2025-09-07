« ‍De voir un petit comme ça tout péter direct ‍», cette pépite de l’OL le fait rêver

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va devoir faire avec les moyens du bord cette saison. Les problèmes financiers des Gones pourraient coûter cher sportivement au club même si certaines surprises ne sont pas à l'abri d'arriver.

Les fans et observateurs de l'OL savent que cette saison sera un peu particulière. Les dirigeants lyonnais ont dû faire des économies cet été et beaucoup de cadres sont partis. Paulo Fonseca a quand même un effectif de qualité. Le Portugais pourrait profiter de la qualité de la formation rhodanienne, représentée à merveille par le jeune Khalis Merah. Le milieu de terrain de 18 ans impressionne déjà à l'Olympique Lyonnais et pourrait bien finir par gagner une place de titulaire. En tout cas, à Lyon, les amoureux du club en redemandent. C'est notamment le cas de Maxence Caqueret, lui-aussi issu de la formation lyonnaise.

Merah fait l'unanimité à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khalis Merah (@khalis.mrh)

Lors d'un passage sur le média de Zack Nani, le joueur de Côme en a en effet profité pour parler de Merah, qu'il veut voir enchainer les matchs à haut niveau : « Je le connaissais de nom à l'académie. Tu sais comment c’est le club. Il faut toujours des Lyonnais dans l’équipe. Il y en a beaucoup qui sont partis. Et là de voir un petit comme ça tout péter direct avec autant de charisme et de qualités, franchement ça fait trop plaisir […] J'espère qu'il va avoir beaucoup de temps de jeu. Il m’épate ». Lors de la reprise de la Ligue 1 suite à la trêve internationale, l'OL devra gérer un déplacement périlleux sur la pelouse du Stade Rennais. Khalis Merah devrait être de la partie. Les Gones n'auront pas d'autres choix que de compter sur leur force collective pour aller le plus loin possible cette saison. Mais profiter de l'essor de jeunes cracks ne sera pas de refus et fera en plus plaisir à des fans toujours très attentifs au sort réservé aux joueurs du centre de formation.