Cet OL a une âme, une légende fait son mea culpa

01 déc.
L'OL a facilement pris le dessus sur le FC Nantes ce dimanche soir en Ligue 1. Une victoire qui permet aux Gones de reprendre de la confiance après des sorties frustrantes en championnat.
L'OL est reparti de l'avant en Ligue 1 ce dimanche en battant Nantes au Groupama Stadium. Les hommes de Paulo Fonseca auront été supérieurs aux Canaris dans tous les compartiments du jeu. Ils auront en plus été aidés par l'expulsion assez rapide de Junior Mwanga à la 43e minute de jeu. Malgré tout, certains observateurs de l'OL ont adoré l'état d'esprit global affiché par les Gones, surtout pour l’anniversaire des 75 ans. Et ce n'est pas Sidney Govou qui dira le contraire, lui qui est bluffé par cet Olympique Lyonnais new-look.

Govou est aux anges 

Lors d'une chronique pour Le Progrès, l'ancien joueur de l'OL et désormais consultant est en effet revenu sur le succès rhodanien contre Nantes en rendant hommage aux Lyonnais : « Je suis quelques fois critique par rapport au club, mais bravo au club pour l’anniversaire des 75 ans. On a senti une vraie âme collective, un peu à l’image de ce que le club est en train de devenir. J’ai été émerveillé par cet anniversaire, magnifique à tous les niveaux. Pour nous les anciens, c’était extraordinaire. J’ai été dans le kop pendant le match, on sent qu’il y a une âme collective à tous les niveaux, je trouve ça top. (...) La première période n’était pas top, mais on sent qu’ils sont capables de déplacer des montagnes collectivement ». 

Sidney Govou a également eu un petit mot pour Martin Satriano, qui a planté un doublé contre les Nantais. L'ancien Lyonnais est ravi pour lui mais aussi de l'attitude de ses coéquipiers, qui n'ont pas manqué de le féliciter pour lui donner de la force. L'OL aura bien besoin de cet esprit collectif pour déjouer les pronostics du début de saison et aller chercher une place européenne. Après 14 journées de Ligue 1, les pensionnaires du Groupama Stadium sont 6es avec 24 points au compteur.
Loading