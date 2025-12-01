L’OL est un mur, personne ne fait mieux en Europe

Vainqueur de son match contre le FC Nantes (3-0) dimanche, l’Olympique Lyonnais alimente une statistique flatteuse. Le club rhodanien a enregistré un huitième clean sheet cette saison en Ligue 1. Un chiffre unique dans les cinq principaux championnats européens.

L’Olympique Lyonnais ne pouvait pas rêver d’une meilleure semaine. Après la démonstration face au Maccabi Tel-Aviv (6-0) jeudi en Ligue Europa, les Gones ont enchaîné trois jours plus tard avec une nouvelle prestation aboutie contre le FC Nantes. Les compteurs de points récoltés et de buts inscrits ont bien tourné, sans oublier l’efficacité défensive. En comptant le nul à Auxerre (0-0) le week-end précédent, les hommes de Paulo Fonseca restent sur une série de trois rencontres sans rien encaisser toutes compétitions confondues.

L'OL roi du clean sheet

Avec 14 buts encaissés en 15 journées, l’Olympique Lyonnais possède la quatrième meilleure défense de Ligue 1 derrière celles du Racing Club de Lens (12), du Paris Saint-Germain (12) et de l’Olympique de Marseille (14). Mais aucun de ces concurrents n’a atteint le nombre de clean sheets des Gones. Et pour cause, le club rhodanien en compte 8 en Ligue 1 cette saison, soit le meilleur total parmi les cinq principaux championnats européens ! Même Arsenal, qui impressionne par sa solidité en Angleterre, ne fait pas mieux.

Les Gunners n’ont encaissé que 7 buts en 13 journées de Premier League. Mais l’actuel leader de Premier League n’a gardé sa cage inviolée qu’à 7 reprises en championnat. Bien évidemment, l’équipe entraînée par Mikel Arteta croisent des adversaires beaucoup plus coriaces. Mais l’Olympique Lyonnais a quand même terminé sans prendre de but à Lens (0-1), à Lille (0-1) et face à l’Olympique de Marseille (1-0). Reste à savoir si Lyon poursuivra sur sa lancée après son récent changement de schéma tactique. Depuis deux matchs, Paulo Fonseca opte pour un 3-4-2-1 que l’on pourrait revoir à Lorient dimanche soir.