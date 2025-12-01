ICONSPORT_271163_0454
Dominik Greif, Moussa Niakhaté et Enzo Molebe

L’OL est un mur, personne ne fait mieux en Europe

OL01 déc. , 18:00
parEric Bethsy
0
Vainqueur de son match contre le FC Nantes (3-0) dimanche, l’Olympique Lyonnais alimente une statistique flatteuse. Le club rhodanien a enregistré un huitième clean sheet cette saison en Ligue 1. Un chiffre unique dans les cinq principaux championnats européens.
L’Olympique Lyonnais ne pouvait pas rêver d’une meilleure semaine. Après la démonstration face au Maccabi Tel-Aviv (6-0) jeudi en Ligue Europa, les Gones ont enchaîné trois jours plus tard avec une nouvelle prestation aboutie contre le FC Nantes. Les compteurs de points récoltés et de buts inscrits ont bien tourné, sans oublier l’efficacité défensive. En comptant le nul à Auxerre (0-0) le week-end précédent, les hommes de Paulo Fonseca restent sur une série de trois rencontres sans rien encaisser toutes compétitions confondues.

L'OL roi du clean sheet

Avec 14 buts encaissés en 15 journées, l’Olympique Lyonnais possède la quatrième meilleure défense de Ligue 1 derrière celles du Racing Club de Lens (12), du Paris Saint-Germain (12) et de l’Olympique de Marseille (14). Mais aucun de ces concurrents n’a atteint le nombre de clean sheets des Gones. Et pour cause, le club rhodanien en compte 8 en Ligue 1 cette saison, soit le meilleur total parmi les cinq principaux championnats européens ! Même Arsenal, qui impressionne par sa solidité en Angleterre, ne fait pas mieux.
Les Gunners n’ont encaissé que 7 buts en 13 journées de Premier League. Mais l’actuel leader de Premier League n’a gardé sa cage inviolée qu’à 7 reprises en championnat. Bien évidemment, l’équipe entraînée par Mikel Arteta croisent des adversaires beaucoup plus coriaces. Mais l’Olympique Lyonnais a quand même terminé sans prendre de but à Lens (0-1), à Lille (0-1) et face à l’Olympique de Marseille (1-0). Reste à savoir si Lyon poursuivra sur sa lancée après son récent changement de schéma tactique. Depuis deux matchs, Paulo Fonseca opte pour un 3-4-2-1 que l’on pourrait revoir à Lorient dimanche soir.
0
Derniers commentaires

La Ligue 1 survolée, l’OM s’est saboté

Après faut il laisser tomber la LDC pour se donner toutes les chances d'être champion en L1 ? Je suis pour le PSG mais du point de vue de l'OM, vu que les titres manquent ses dernières années, tout miser sur la L1 ou jouer tous les tableaux ? Moi, en tant que supporter, je préfèrerais que mon club joue tout à fond même si a la fin mon club ne gagne rien. Mais d'un point de vue financier, la LDC rapportera toujours plus que un sacre en L1 vue le peu d'argent à partager maintenant en Ligue 1. Si le PSG est champion, il touchera 4,47 Millions alors que si c'est l'OM ce sera moins car c'est en fonction des derniers classement plus la notoriété (quoi que de ce côté là ça devrait être égal au PSG) alors qu'une simple victoire en phase de ligue en LDC rapporte 2,1 millions donc autant tout miser sur la LDC jusqu'à être qualifier en 16ème ensuite ce ne sera que du plus. Mais après le projet de l'OM, avec les investissement fait demande aussi des résultats et donc des titres alors quoi privilégier ?

La Ligue 1 survolée, l’OM s’est saboté

Exactement... et on en perdra encore quelques uns de pts.. la saison nest pas fini... et encore si cest juste " quelques uns" cest quon aura fait une bonne saison et atteint l'objectif d'être 2eme rien de plus... par contre psg je suis pas certain quils en perdent beaucoup des pts... pour ca quils seront très probablement champion comme chaque année... donc si on fini 2me perso je suis content objectif atteint

Rennes : Brice Samba attend le PSG de pied ferme

Samba doit savoir qu'un match n'a jamais été gagné ni perdu d'avance . là il a lancé le match . J'espère qu'il ne le regretterai pas dimanche soir

Le PSG fait un choix choquant avec Désiré Doué

Et que les rédacteurs de Foot01 respectent un peu les lecteurs parce qu'avec leurs titres à la con, ils se foutent complètement des lecteurs.

Malick Fofana, l'OL confirme une mauvaise nouvelle

C'est tout simplement inadmissible

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241466224186
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Nice
17145271926-7
10
Toulouse
171445520191
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Metz
11143291431-17
17
Nantes
11142571222-10
18
Auxerre
914239820-12

