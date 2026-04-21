Cet entraineur dévoile le nom de la prochaine pépite de l'OL

L'OL compte aussi sur son centre de formation pour préparer l'avenir. Alejandro Gomes Rodriguez, en difficulté chez les pros, prend ses marques en Ligue 2 avec une certaine réussite.

Avec des moyens financiers limités, l ’Olympique Lyonnais a décidé de miser sur les bons coups du mercato mais aussi de nouveau sur son réservoir dans son centre de formation. Cela a payé avec des joueurs comme Khalis Merah, Steeve Kango ou Rémi Himbert qui ont su se mettre en évidence dès qu’ils en ont eu l’occasion. Cela n’a pas été le cas d’Alejandro Gomes Rodriguez, vu à l’oeuvre à quelques reprises en Europa League, mais qui semblait bien trop lent et en manque de confiance pour exploser au plus haut niveau.

AGR monte en puissance en Ligue 2

Pourtant, le joueur qui possède la double nationalité anglaise et vénézuélienne est une grande promesse venue de Southampton en 2024. C’est pourquoi l’OL a accepté de le prêter provisoirement à Annecy, club qui fonctionne bien en Ligue 2. Et le milieu de terrain y trouve progressivement ses marques, au point de provoquer les louanges de son entraîneur. A l’origine d’un but contre Guingamp, il a fait une passe décisive face à Nancy, et se met en évidence aux yeux de Laurent Guyot, qui lui voit un bel avenir.

« Il est très agréable à manager car il est très curieux, a très envie, il a une grosse personnalité déjà et toutes les caractéristiques pour faire une belle carrière. Il aura un gros mental, il ne doute pas », a souligné l’ancien défenseur du FC Nantes, dans des propos rapportés par Le Progrès.