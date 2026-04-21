Cet entraineur dévoile le nom de la prochaine pépite de l'OL

en 3 matchs??
Cette rangaine ca casse les couilles!! mais allez vous pendre au lieu d'essayer de propager votre pessimisme permanent!!!
Bravo l'arbitre, il faut peut-être voir à sanctionner ceux qui officiaient à la VAR
Vous allez vous faire battre par le Bayern chez vous... Moi aussi je lis dans les boules!! 11 derrière après vous en avoir planté 2, tu croyais quoi? qu'on allais essayer de vous planter une manita? Tu m'a l'air pas très futé toi...
Toujours pas. Mais continue, tu auras au moins l'espoir du comique de répétition. C'est ce que les enfants réussissent le mieux. Pas le plus drôle, mais le plus simple.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|28
|20
|3
|5
|62
|25
|37
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|29
|4
|8
|17
|25
|46
|-21
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
Loading
Lors de la victoire de l'OL face au PSG (30e journée), Endrick a ouvert le score et est allé danser devant les supporters parisiens. Le Brésilien a pris son temps 😂