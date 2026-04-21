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Cet entraineur dévoile le nom de la prochaine pépite de l'OL

OL21 avr. , 13:30
parGuillaume Conte
10
L'OL compte aussi sur son centre de formation pour préparer l'avenir. Alejandro Gomes Rodriguez, en difficulté chez les pros, prend ses marques en Ligue 2 avec une certaine réussite.
Avec des moyens financiers limités, l’Olympique Lyonnais a décidé de miser sur les bons coups du mercato mais aussi de nouveau sur son réservoir dans son centre de formation. Cela a payé avec des joueurs comme Khalis Merah, Steeve Kango ou Rémi Himbert qui ont su se mettre en évidence dès qu’ils en ont eu l’occasion. Cela n’a pas été le cas d’Alejandro Gomes Rodriguez, vu à l’oeuvre à quelques reprises en Europa League, mais qui semblait bien trop lent et en manque de confiance pour exploser au plus haut niveau.

AGR monte en puissance en Ligue 2

Pourtant, le joueur qui possède la double nationalité anglaise et vénézuélienne est une grande promesse venue de Southampton en 2024. C’est pourquoi l’OL a accepté de le prêter provisoirement à Annecy, club qui fonctionne bien en Ligue 2. Et le milieu de terrain y trouve progressivement ses marques, au point de provoquer les louanges de son entraîneur. A l’origine d’un but contre Guingamp, il a fait une passe décisive face à Nancy, et se met en évidence aux yeux de Laurent Guyot, qui lui voit un bel avenir.
« Il est très agréable à manager car il est très curieux, a très envie, il a une grosse personnalité déjà et toutes les caractéristiques pour faire une belle carrière. Il aura un gros mental, il ne doute pas », a souligné l’ancien défenseur du FC Nantes, dans des propos rapportés par Le Progrès.
Un bel hommage qui sera certainement entendu à l’OL, où on compte sur lui pour l’avenir. La preuve, Alejandro Gomes Rodriguez possède encore deux ans de contrat, et du temps pour se mettre en évidence avec Lyon la saison prochaine. C’est en tout cas un joueur très prometteur qui appartient à l’OL, même s’il va lui falloir franchir un cap pour être au rendez-vous de la Ligue 1 et de la Coupe d’Europe la saison prochaine s’il revient dans le Rhône pour s’installer. Mais le milieu de terrain, connu pour sa grande confiance en lui, n’en doute certainement pas une seconde.
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en 3 matchs??

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Cette rangaine ca casse les couilles!! mais allez vous pendre au lieu d'essayer de propager votre pessimisme permanent!!!

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Bravo l'arbitre, il faut peut-être voir à sanctionner ceux qui officiaient à la VAR

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Vous allez vous faire battre par le Bayern chez vous... Moi aussi je lis dans les boules!! 11 derrière après vous en avoir planté 2, tu croyais quoi? qu'on allais essayer de vous planter une manita? Tu m'a l'air pas très futé toi...

OM : Frank McCourt ne rigole plus avec Habib Beye

Toujours pas. Mais continue, tu auras au moins l'espoir du comique de répétition. C'est ce que les enfants réussissent le mieux. Pas le plus drôle, mais le plus simple.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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