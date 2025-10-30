Cet attaquant que l'OL refuse de signer

Recruté à la dernière minute du mercato estival dernier en provenance du RC Lens pour renforcer le secteur offensif, Martin Satriano n'a plus sa place dans les plans de Paulo Fonseca. Un retour dans l'Artois est l'issue la plus probable à ce jour.

L'été dernier, l' Olympique Lyonnais a dû multiplier les pistes pour faire un mercato à bas coût en évitant des folies à la John Textor qui risquaient de très mal passer auprès de la DNCG. C'est dans ce contexte que Martin Satriano a débarqué entre Rhône et Saône, en provenance du RC Lens, dans les derniers instants du mercato estival, sous la forme d'un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat fixée à 4+1 millions d'euros, et 10% de plus-value à la revente.

Une arrivée qui compense numériquement le triste départ de Georges Mikautadze, vendu pour renflouer les caisses. Sportivement, l'Uruguayen est toutefois très loin de satisfaire les exigences de Paulo Fonseca qui ne voit déjà plus en lui une solution viable à terme.

Martin Satriano renvoyé à Lens ?

Hormis deux matchs passés sur le banc face à Rennes et Lille, Martin Satriano a été systématiquement titularisé par Paulo Fonseca jusqu'à la réception de Strasbourg. Autant de temps de jeu accumulé pour un très pauvre bilan d'un but et d'une passe décisive seulement. Des statistiques peu flatteuses qui ont poussé son entraineur à faire d'autres choix à son poste, titularisant notamment Pavel Sulc en pointe lors des deux derniers matchs de l'OL. Un pari gagnant puisque le Tchèque a inscrit un doublé lors du match nul face au Paris FC (3-3).

Est-ce déjà le signe de la fin pour Martin Satriano ? Comme l'explique le média Allez Lens, avec cette dynamique-là, il est très peu probable que l'Olympique Lyonnais lève son option d'achat en fin de saison et les dirigeants nordistes s'attendent donc à le voir revenir l'été prochain. Et si en plus, il ne fait déjà plus partie des plans de Paulo Fonseca, nul doute que cet exercice risque d'être très long pour lui.