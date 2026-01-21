C'est officiel, l'OL fait l'affaire de l'année

Pourquoi c’est toi qui décide???
Ou alors, il faut déjà être bien équipé... Morton, Tolisso, Sulc + Mangala, Tessmann, Nartey + Merah et De Carvalho
c rien n y connaitre au foot de critiquer et de vomir un joueur comme lui..... pauvre footix....
Non non on en veux pas.
Non mais ça devient comique a force. Quand on les écoute l'OM va encore recruter 11 joueurs cet hiver....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|35
|18
|11
|2
|5
|41
|19
|22
|33
|18
|10
|3
|5
|27
|18
|9
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|31
|18
|8
|7
|3
|30
|25
|5
|27
|18
|8
|3
|7
|28
|22
|6
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|24
|29
|-5
|22
|18
|6
|4
|8
|20
|25
|-5
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|19
|18
|5
|4
|9
|24
|32
|-8
|19
|18
|4
|7
|7
|16
|24
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|14
|18
|3
|5
|10
|17
|30
|-13
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|18
|3
|3
|12
|19
|40
|-21
💥 Le petit pont d’@Endrick qui fait se lever le Groupama Stadium 🤯 ⚡ C'est l'action électrique de ce #OLSB29 présentée par @MGMotorFrance