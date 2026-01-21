C'est officiel, l'OL fait l'affaire de l'année

L'Olympique Lyonnais s'est retrouvé tributaire du Real Madrid pour la venue en prêt d'Endrick. Mais l'épine dans le pied des dirigeants lyonnais a été définitivement retirée.

Nous sommes le mercredi 21 janvier et la semaine est très belle pour les supporters lyonnais. Le week-end dernier, la victoire contre Brest a confirmé la bonne forme de leur équipe, avec six victoires de rang. Dans la foulée, Moussa Niakhaté a remporté la Coupe d’Afrique des Nations. Et ce mardi, Noah Nartey s’est engagé pour l’OL avec la réputation d’être un grand espoir européen à son poste. Et ce mardi soir à minuit, le dernier jour de la clause prévoyant le possible retour d’Endrick au Real Madrid s’est écoulé, sans que le Brésilien ne fasse ses bagages.

L'OL souffle un bon coup, c'est bon pour Endrick

Cela ne faisait guère de doute, mais le journal AS confirme que le Real Madrid avait jusqu’au mardi 20 janvier 2026 pour faire jouer la clause de retour d’Endrick, en cas de blessure ou de départ majeur dans son effectif. Cela n’a donc pas été le cas, et le Brésilien sera bien lyonnais jusqu’à la fin de la saison. Une très bonne nouvelle pour l’OL, qui a un moment eu peur au moment du changement d’entraineur chez les Merengue.

Mais Endrick est bien déterminé à vivre une belle deuxième partie de saison et prendre un maximum de confiance en France. Et pourtant, le Real Madrid ne dirait pas non à un renfort offensif en théorie, sachant que Kylian Mbappé joue tout de même en forçant en raison d’une gêne au genou sur les deux derniers matchs. Mais l’attaque du Real restera probablement ainsi pour terminer la saison. Et celle de Lyon pourrait, en plus d’Endrick, recevoir un renfort supplémentaire puisque Paulo Fonseca a demandé un attaquant capable de jouer dans la surface et de peser sur les défenses, ce qui n’est pas la spécialité d’Endrick.