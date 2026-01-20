ICONSPORT_282097_0406

Wind en plan B, l'OL cible un énorme attaquant

OL20 janv. , 14:20
parCorentin Facy
2
L’OL a recruté Endrick au début du mois de janvier, mais le départ de Martin Satriano à Getafe pousse le club rhodanien à se pencher sur le recrutement d’un nouveau buteur d’ici la fin du mercato hivernal.
Dès l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a frappé un énorme coup avec la signature d’Endrick. Le club rhodanien a sans conteste réalisé la belle affaire de ce mois de janvier avec le prêt de l’attaquant brésilien en provenance du Real Madrid. Cette arrivée a eu une conséquence presque immédiate dans l’effectif de l’OL avec le départ de Martin Satriano à Getafe. Paulo Fonseca est satisfait de son secteur offensif sur le plan qualitatif d’autant que Fofana ou encore Nuamah vont bien finir par revenir de blessure.
La direction lyonnaise estime néanmoins qu’un numéro neuf de plus pour épauler Endrick et Sulc ne serait pas de trop et s’est donc mis en quête d’un renfort à ce poste pour conclure son mercato d’hiver. Le nom de Jonas Wind, en fin de contrat avec Wolfsburg à la fin de la saison, a récemment été évoqué. Un profil suivi par la direction de l’OL, qui en fait surtout un plan B selon @LucasCompany15.
Interrogé par But, le spécialiste du club rhodanien a glissé un indice important sur la suite de l’hiver lyonnais en affirmant que le buteur danois n’était pas la priorité de Matthieu Louis-Jean, lequel cherchait certainement à faire venir un meilleur joueur tout en gardant sous le coude la piste Jonas Wind.
« Jonas Wind, c’est un profil intéressant mais qui pourrait être en attente d’un meilleur coup. C’est à dire que si tu n’as personne d’autre, tu vas sur Jonas Wind. Le profil du joueur, au départ je n’étais pas pour. Avec des recherches, c’est un joueur qui correspond à ce que cherche Paulo Fonseca. C’est un joueur de pivot qui fait 1m90, il a un très bon jeu de tête. Il a de sacrées statistiques, un très bon jeu de passe, c’est un bon dribbleur » a glissé l'intervenant sur But avant de poursuivre.
Jonas Wind, je dirais que c’est un peu le Harry Kane en version pas cher...
« Par contre, cette saison il a été blessé et n’a pas retrouvé son niveau. C’est un numéro 9 qui n’a jamais dépassé les 10 buts en Bundesliga. En comparaison, ça va faire rire mais je dirais que c’est un peu le Harry Kane en version pas cher. C’est un joueur de remise qui sait un peu tout faire avec le ballon mais qui n’a pas une vraie finition comme on peut attendre d’un avant-centre d’élite en Ligue 1 » a-t-il lancé.

Lire aussi

Jonas Wind, le numéro 9 qui fait rêver l’OLJonas Wind, le numéro 9 qui fait rêver l’OL
De quoi faire monter en température les supporters de l’OL, déjà comblés par le mercato hivernal de leur club avec les arrivées d’Endrick et de Noah Nartey. Et qui pourraient donc conclure l’hiver en beauté avec le possible recrutement d’un avant-centre dont le nom n’a peut-être pas encore filtré dans la presse.
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_282758_0079
OM

Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM le veut tous

Himad Abdelli
OM

OM : Angers ne lâche rien, Abdelli envoyé en réserve

ICONSPORT_282550_0361
PSG

PSG : Luis Enrique va rendre fou l’UEFA

Fil Info

20 janv. , 15:00
Timber, Nwaneri, Abdelli et Da Cunha, l’OM le veut tous
20 janv. , 14:40
OM : Angers ne lâche rien, Abdelli envoyé en réserve
20 janv. , 14:00
PSG : Luis Enrique va rendre fou l’UEFA
20 janv. , 13:40
Anthony Lopes abuse, Nantes l’incendie
20 janv. , 13:20
3 ME pour Nwaneri, l'offre sidérante de l'OM
20 janv. , 13:00
Kang-In Lee quitte le PSG, ça s'accélère
20 janv. , 12:40
Il faudrait un miracle pour l’OL
20 janv. , 12:20
100 ME, l'offre de Liverpool qui fait pleurer le PSG

Derniers commentaires

Anthony Lopes abuse, Nantes l’incendie

"Je pense que c'est un moment où on avait plus besoin d'être soutenus que d'être enfoncés. Mais c'est comme ça, ils ont le droit d'exprimer leur mécontentement…" je vois pas en quoi il est deconnecté ... c'est assez lucide dans ce qu'il dit je trouve ..

Kang-In Lee quitte le PSG, ça s'accélère

C est un très bon joueur de rotation....

Wind en plan B, l'OL cible un énorme attaquant

Ludovic Ajorque ?

OM : Angers ne lâche rien, Abdelli envoyé en réserve

Lyon a bien fait de ne pas le signer ...

Wind en plan B, l'OL cible un énorme attaquant

Wind je suis pas trop chaud, je suis curieux de connaitre la piste prioritaire.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading