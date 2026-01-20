Wind en plan B, l'OL cible un énorme attaquant

L’OL a recruté Endrick au début du mois de janvier, mais le départ de Martin Satriano à Getafe pousse le club rhodanien à se pencher sur le recrutement d’un nouveau buteur d’ici la fin du mercato hivernal.

Dès l’ouverture du marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a frappé un énorme coup avec la signature d’Endrick. Le club rhodanien a sans conteste réalisé la belle affaire de ce mois de janvier avec le prêt de l’attaquant brésilien en provenance du Real Madrid. Cette arrivée a eu une conséquence presque immédiate dans l’effectif de l’OL avec le départ de Martin Satriano à Getafe. Paulo Fonseca est satisfait de son secteur offensif sur le plan qualitatif d’autant que Fofana ou encore Nuamah vont bien finir par revenir de blessure.

La direction lyonnaise estime néanmoins qu’un numéro neuf de plus pour épauler Endrick et Sulc ne serait pas de trop et s’est donc mis en quête d’un renfort à ce poste pour conclure son mercato d’hiver. Le nom de Jonas Wind, en fin de contrat avec Wolfsburg à la fin de la saison, a récemment été évoqué. Un profil suivi par la direction de l’OL, qui en fait surtout un plan B selon @LucasCompany15.

Interrogé par But, le spécialiste du club rhodanien a glissé un indice important sur la suite de l’hiver lyonnais en affirmant que le buteur danois n’était pas la priorité de Matthieu Louis-Jean, lequel cherchait certainement à faire venir un meilleur joueur tout en gardant sous le coude la piste Jonas Wind.

« Jonas Wind, c’est un profil intéressant mais qui pourrait être en attente d’un meilleur coup. C’est à dire que si tu n’as personne d’autre, tu vas sur Jonas Wind. Le profil du joueur, au départ je n’étais pas pour. Avec des recherches, c’est un joueur qui correspond à ce que cherche Paulo Fonseca. C’est un joueur de pivot qui fait 1m90, il a un très bon jeu de tête. Il a de sacrées statistiques, un très bon jeu de passe, c’est un bon dribbleur » a glissé l'intervenant sur But avant de poursuivre.

Jonas Wind, je dirais que c’est un peu le Harry Kane en version pas cher...

« Par contre, cette saison il a été blessé et n’a pas retrouvé son niveau. C’est un numéro 9 qui n’a jamais dépassé les 10 buts en Bundesliga. En comparaison, ça va faire rire mais je dirais que c’est un peu le Harry Kane en version pas cher. C’est un joueur de remise qui sait un peu tout faire avec le ballon mais qui n’a pas une vraie finition comme on peut attendre d’un avant-centre d’élite en Ligue 1 » a-t-il lancé. a-t-il lancé.