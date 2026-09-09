C’est l’attaquant le plus maladroit de France, l’OL l’adore

L'OL a clairement fait pour le moment une bonne pioche avec Loïs Openda, qui revit après une saison catastrophique à la Juventus. Il ne manque que l'efficacité au Belge.

Chaque saison, l’OL change son avant-centre vedette. Il y a eu Alexandre Lacazette, puis Georges Mikautadze, Endrick, et c’est désormais Loïs Openda qui mène le secteur offensif. Dès le premier match contre Prague, le Belge a montré qu’il était capable de peser sur les défenses, de prendre la profondeur, et de lancer le pressing pour coller aux ambitions de Paulo Fonseca.

Avec un but marqué en barrages de Ligue des Champions, et un autre en championnat contre Auxerre, Loïs Openda répond présent dans tous les domaines. Mais au niveau de l’efficacité, le Belge a encore beaucoup de travail. Sur le plan des statistiques, il n’existe en ce début de saison pas d’attaquant moins adroit que le joueur prêté par la Juventus.

Les chiffres sont assez parlants, et avec le nombre d’occasions créées, n’avoir marqué qu’un but en Ligue 1 est forcément décevant, puisqu’Openda atteint 1,14 but attendu par match de championnat. Un souci à régler, mais qui n’inquiète pas l’OL. Le staff est très satisfait de son intégration, et sa maladresse dans le dernier geste s’explique aussi par l’énorme débauche d’énergie, et le fait que Paulo Fonseca le laisse souvent sur le terrain pendant toute la durée du match. Des éléments que les statistiques ne prennent pas souvent en compte.

Comme le souligne Le Progrès, il y a aussi tellement de choses qui ne se voient pas forcément, mais qui ont beaucoup aidé l’OL en ce début de saison. « Son penalty, son but refusé et sa puissante frappe déviée par le gardien sous la barre, face à l’AJA, son penalty obtenu à Prague, et manqué par Corentin Tolisso, ou l’expulsion provoquée de Sevinski au retour, et un autre but refusé contre le Fener, témoignent d’une vraie influence dans la zone de vérité. L’OL est sûr de pouvoir très vite en tirer profit », raconte le quotidien régional, qui sait que Lyon adore son nouvel avant-centre, et ne lui en voudra pas s’il n’est pas dans les meilleurs buteurs de Ligue 1 en apportant autant à son équipe à chaque match.