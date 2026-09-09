C’est l’attaquant le plus maladroit de France, l’OL l’adore

tu peux pas le savoir vu que tu sasi pas ce que vont faire les club francais cette saison et la saison d'apres
Ce qui vous de cervelle à conserver dans un bocal afin d'être montré aux générations futures.
bah simple, comme cest la plus grosse sucette de Nasser, il pense etre protegé. et d ailleurs c est souvent le cas. mais a force de pousser le bouchon de plus en plus, meme ça ne suffira plus. comme vs Benatia alors que c est lui qui avait fait le plus, lui rien Benatia a mangé, pour moi, il doit prendre autant que Longoria sur ce coup
merdeeeee!!!!! ça m coupe les jambes ça!
avant y avait des droits TV. avant y avait de la conccurence, avant l argent ne manquait pas partout Mais au final, c est peut pas mal, car on peut voir Brest, Lens etc. 6 clubs de L1 ont pu acheter un joueur a 10M. voila ou en est le foot français On a vendu 1,2 milliard, qd l Angleterre a encore acheté pour 4 milliards Les droits TV de l OM cette année est de 15 M. Hull City promu. 130 M
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|5
|2
|3
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|5
|2
|6
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|5
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|4
|3
|1
|1
|1
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|2
|0
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|3
|1
|1
|1
|4
|7
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|1
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|2
|6
|5
|1
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|2
|6
|5
|1
|3
|3
|1
|0
|2
|4
|5
|-1
|2
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|0
|2
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|6
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|2
|3
|0
|2
|1
|5
|6
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|1
|4
|-3
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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Aucun joueur n’a manqué plus d’occasions nettes de but que Loïs Openda sur ce début de saison en Ligue 1 (4).