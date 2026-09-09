OM : Enfin un renfort en défense, Genesio jubile

La défense de l’OM n’est pas très rassurante depuis deux matchs en Ligue 1 avec cinq buts encaissés contre Monaco et le Paris FC. Bruno Genesio doit changer quelque chose et peut compter sur un renfort très attendu.

Privé de Geoffrey Kondogbia face au Paris FC dimanche soir, Bruno Genesio a aligné Nayef Aguerd et CJ Egan-Riley en défense centrale, tandis que Leonardo Balerdi et Facundo Medina ont quitté le club cet été. Le Marocain et l’Anglais ont énormément souffert face à Lassine Sinayoko, auteur d’un triplé au Vélodrome ayant permis au club parisien de l’emporter. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a bien conscience qu’il va falloir changer quelque chose dans les semaines à venir, sans quoi il sera difficile pour l’OM de nourrir des ambitions en Ligue 1 et de jouer le haut de tableau.

Un changement de système est envisagé, La Provence ayant expliqué ces derniers jours que Bruno Genesio « n’était pas insensible aux charmes d’une défense à trois ». Un homme pourrait en tirer profit : Bamo Meïté. De retour du FC Lorient cet été, l’international ivoirien a manqué quasiment toute la préparation en raison d’une gêne physique. De retour dans le groupe face au PFC dimanche, Meïté pourrait s’imposer comme une solution naturelle dans les semaines à venir.

Bamo Meïté titulaire en puissance à l'OM ?

« Bamo Meïté pourrait ainsi représenter une alternative dans l’axe » confirme Le Phocéen, avant de poursuivre : « Sans garantir qu'un changement sera effectué, cette possibilité offre au moins une solution supplémentaire à l'entraîneur pour tenter de stabiliser une défense qui vient d'encaisser cinq buts en deux rencontres ». Il ne serait donc pas étonnant de voir Bamo Meïté démarrer face au Stade Rennais ce vendredi pour tenter d’enrayer l’hémorragie défensive.

Plutôt bon au Mondial et lui aussi de retour de prêt, Derek Cornelius pourrait aussi avoir son mot à dire. CJ Egan-Riley a de son côté perdu des points auprès du staff de Bruno Genesio lors des trois premiers matchs de la saison. Mais l’Anglais présente l’avantage de pouvoir jouer défenseur droit, un atout alors qu’en interne, un repositionnement de Timothy Weah comme ailier est discuté.