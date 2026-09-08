LdC : Le LOSC craque et s'effondre en 6 minutes

LdC : Le LOSC craque et s'effondre en 6 minutes

LOSC08 sept. , 22:56
parGuillaume Conte
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Défaite d'entrée de jeu pour Lille, battu 2-3 à domicile après avoir complètement craqué en début de seconde période. Il va falloir vite réagir en Ligue des Champions.
Scénario cauchemar pour Lille, qui avait si bien débuté son premier match de Ligue des Champions. En tête au score à deux reprises grâce à Ueda (12e) et Alexsandro (36e), les Lillois ont subi les coups de tête de Marc Bartra (33e et 49e) avant de craquer complètement en cinq minutes. C’est le temps qui s’est écoulé entre la deuxième égalisation de l’ancien barcelonais, le troisième but signé Parrott après une étrange défense de Ngoy, et le coup de coude donné par Ethan Mbappé après une provocation de Natan sur le but. L’arbitre consultait la VAR et les images étaient sans pitié pour le jeune ailier pourtant intéressant dans le jeu dans ce match.
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Débuts ratés donc pour Lille, qui se complique la vie dans cette Ligue des Champions avec cette défaite face à une équipe loin d’être transcendante mais suffisamment solide et efficace pour repartir du Nord avec les trois points.

Champions League

08 septembre 2026 à 21:00
LOSC LilleLOSC Lille logo
Ueda12'Souza Ribeiro36'
2
3
Match terminé
Real BetisReal Betis logo
Bartra Aregall33'Bartra Aregall49'Parrott53'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
O. Giroud
LOSC LilleLOSC Lille
O. Giroud
Remplacement
88
ENTRE
B. Onal
LOSC LilleLOSC Lille
B. Onal
SORT
R. Perraud
LOSC LilleLOSC Lille
R. Perraud
Remplacement
81
ENTRE
F. García Torres
Real BetisReal Betis
F. García Torres
SORT
H. Firpo Adames
Real BetisReal Betis
H. Firpo Adames
Remplacement
81
ENTRE
N. Deossa Suárez
Real BetisReal Betis
N. Deossa Suárez
SORT
R. Riquelme Reche
Real BetisReal Betis
R. Riquelme Reche
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Ligue 1

CalendrierRésultats

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
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Angers SCO
3310245-1
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2302156-1
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Le Mans
2302156-1
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Nice
2302114-3
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1301224-2
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1301225-3
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