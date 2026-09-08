LdC : Le LOSC craque et s'effondre en 6 minutes

Défaite d'entrée de jeu pour Lille, battu 2-3 à domicile après avoir complètement craqué en début de seconde période. Il va falloir vite réagir en Ligue des Champions.

Scénario cauchemar pour Lille, qui avait si bien débuté son premier match de Ligue des Champions. En tête au score à deux reprises grâce à Ueda (12e) et Alexsandro (36e), les Lillois ont subi les coups de tête de Marc Bartra (33e et 49e) avant de craquer complètement en cinq minutes. C’est le temps qui s’est écoulé entre la deuxième égalisation de l’ancien barcelonais, le troisième but signé Parrott après une étrange défense de Ngoy, et le coup de coude donné par Ethan Mbappé après une provocation de Natan sur le but. L’arbitre consultait la VAR et les images étaient sans pitié pour le jeune ailier pourtant intéressant dans le jeu dans ce match.

Débuts ratés donc pour Lille, qui se complique la vie dans cette Ligue des Champions avec cette défaite face à une équipe loin d’être transcendante mais suffisamment solide et efficace pour repartir du Nord avec les trois points.