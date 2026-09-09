Indice UEFA : Lille met directement la France dans le rouge

Indice UEFA : Lille met directement la France dans le rouge

Foot Europeen09 sept. , 7:40
parCorentin Facy
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Battu à domicile par le Betis Séville mardi (2-3), Lille ne permet pas à la France de prendre son envol dans le classement UEFA de la saison 2026-2027. En attendant les matchs du PSG et de Lens, la France est 20e.
Lille avait toutes les cartes en mains pour réussir son entrée en lice en Ligue des Champions ce mardi soir. Les Dogues étaient devant le Betis Séville à la mi-temps avec un score de 2-1, mais le second acte a été bien plus compliqué pour les hommes de Davide Ancelotti, battus 2-3 et réduits à dix après l’expulsion d’Ethan Mbappé. Une défaite qui sonne comme un coup dur pour Lille, qui se déplacera à Arsenal en octobre pour la 2e journée de C1. Ce mauvais résultat est aussi préjudiciable pour l’indice UEFA de la France sur la saison 2026-2027.
Avec ce premier mauvais résultat du LOSC, la Ligue 1 pointe seulement à la 20e place de ce classement derrière des pays comme Israël, la Finlande, la Croatie et même la Lettonie. Fort heureusement, ce n’est pas ce classement qui est le plus important au ranking de l’UEFA mais plutôt celui qui prend en compte les cinq dernières saisons et qui l'indice de chaque pays. Dans ce classement, la France est à une 5e place bien plus conforme à son statut derrière l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et l’Angleterre.
Attention tout de même à ne pas collectionner les mauvais résultats en Ligue des Champions, en Europa League et en Conférence League car le Portugal n’est pas si loin derrière avec seulement 4.000 points de retard. La France de son côté accuse un retard de 12.000 points sur la Bundesliga, quasiment irrattrapable en tout cas pour la saison à venir.
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Derniers commentaires

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tu peux pas le savoir vu que tu sasi pas ce que vont faire les club francais cette saison et la saison d'apres

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Ce qui vous de cervelle à conserver dans un bocal afin d'être montré aux générations futures.

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bah simple, comme cest la plus grosse sucette de Nasser, il pense etre protegé. et d ailleurs c est souvent le cas. mais a force de pousser le bouchon de plus en plus, meme ça ne suffira plus. comme vs Benatia alors que c est lui qui avait fait le plus, lui rien Benatia a mangé, pour moi, il doit prendre autant que Longoria sur ce coup

PSG : Al-Khelaïfi président de la FIFA, la vérité est scotchante

merdeeeee!!!!! ça m coupe les jambes ça!

Indice UEFA : Lille met directement la France dans le rouge

avant y avait des droits TV. avant y avait de la conccurence, avant l argent ne manquait pas partout Mais au final, c est peut pas mal, car on peut voir Brest, Lens etc. 6 clubs de L1 ont pu acheter un joueur a 10M. voila ou en est le foot français On a vendu 1,2 milliard, qd l Angleterre a encore acheté pour 4 milliards Les droits TV de l OM cette année est de 15 M. Hull City promu. 130 M

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