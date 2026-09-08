OL : Khalis Merah contacté par les Verts

Révélation de la saison dernière en Ligue 1, Khalis Merah a pris du galon à l’Olympique Lyonnais… et a tapé dans l’oeil de la sélection algérienne.

En proie à de sérieux problèmes financiers l’an passé, l’Olympique Lyonnais a été contraint de lancer de nombreux jeunes dans le grand bain, à défaut de pouvoir recruter beaucoup de joueurs confirmés. Khalis Merah fait partie des jeunes éléments qui ont saisi leur chance. Le natif de Meyzieu a disputé 32 matchs toutes compétitions confondues pour un bilan de 1 but et 2 passes décisives. Apprécié de Paulo Fonseca, qui peut l’utiliser comme milieu relayeur, meneur de jeu ou ailier, l’international U19 de l’équipe de France a tapé dans l’oeil… de l’Algérie.

Le site spécialisé Fennec Football rapporte que les Verts ont d’ailleurs contacté le joueur et son entourage afin de le convaincre de représenter l’Algérie plutôt que la France à l’avenir. « Le nouveau sélectionneur Brahim Hamdani et son adjoint Antar Yahia auraient personnellement pris contact avec le jeune talent pour l'inviter à rejoindre les rangs des Fennecs » écrivent nos confrères. La question est maintenant de savoir si Khalis Merah, qui joue pour l’instant avec les équipes de jeunes de la France, acceptera la proposition de l’Algérie, ou s’il privilégiera les Bleus.

Khalis Merah courtisé par l'Algérie

Pour l’heure, aucun indice n’est donné à ce sujet. Du côté de l’OL, on est habitué à ce genre de dossier. Avant Khalis Merah, des joueurs tels que Karim Benzema, Nabil Fekir ou encore Houssem Aouar ont dû trancher entre l’Algérie et la France. Au milieu de terrain formé à l’Olympique Lyonnais de faire le bon choix alors que les Fennecs rêvent de l’intégrer au plus vite dans le groupe A tandis que du côté des Bleus, il faudra sans doute se montrer davantage patient pour se faire une place dans la sélection de Zinedine Zidane.