Le PSG est bon à prendre, le Slovan est chaud

Entame de Ligue des Champions à la portée d'un PSG pas encore en pleine forme. Mais le Slovan Bratislava de Yaya Touré arrive avec l'ambition de réaliser un coup au Parc des Princes.

Pour une première en Ligue des Champions nouveau format, le Slovan Bratislava va débuter directement par le plat de résistance. Les Slovènes se rendront ce mercredi soir au Parc des Princes pour y affronter le PSG, double champion d’Europe. Forcément un moment spécial pour une formation qui n’est pas habituée à jouer à ce niveau.

Paris a gagné le respect de l’Europe entière, mais ne comptez pas sur l’ancien milieu de terrain de Manchester City Yaya Touré pour mettre un genou à terre et rendre les armes avant le match. L’entraineur ivoirien a confié en conférence de presse ses grosses ambitions et son idée de prendre le PSG à un moment où il n’est clairement pas encore en pleine possession de ses moyens.

« C'est le bon moment pour les affronter mais Paris reste Paris. Par expérience, leurs débuts de saison ont toujours été difficiles mais sur la durée... Gagner deux fois la compétition, c'est exceptionnel. Mais ce sont des humains, pas des machines. Ils ont été exceptionnels, on va jouer sans peur, avec beaucoup d'envie. On a tendance à penser que les joueurs sont subjugués. Mais les joueurs ont envie de jouer contre Paris. Je suis impatient de voir comment ils vont performer. Ce n'est pas la grande forme pour eux... Les Parisiens vont devoir prouver », a expliqué l’ancien joueur du FC Barcelone et de l’AS Monaco, qui veut voir son équipe jouer crânement sa chance et tenter de s’inspirer des équipes de Ligue 1 qui ont fait tanguer le navire parisien en ce début de saison.

A noter que le Slovan n'a pas vraiment bien débuté sa saison non plus, avec quatre victoires et deux défaites en six matchs, ce met le club de la capitale a la quatrième place du championnat pour le moment.