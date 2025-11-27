ICONSPORT_271641_0180

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

OL27 nov. , 10:00
parGuillaume Conte
3
Tous les clubs de la galaxie Eagle en ont marre de John Textor. Botafogo vient de prendre la parole, reconnaissant que si beaucoup d'argent était entré dans le club, c'était aussi grâce à l'OL et les mouvements financiers à la sauce Textor.
Les langues se délient sur la méthode John Textor, qui a lancé la multi-propriété très active avec ses différents clubs. Si l’OL en a parfois bénéficié, comme avec le transfert mystère d’Ernest Nuamah via Molenbeek, il en paye aujourd’hui le prix fort. La DNCG a le club lyonnais dans le viseur ces derniers mois, et la gestion de l’Américain n’a pas aidé à rassurer le gendarme financier du football français. Ses manoeuvres incessantes avaient plus pour but de perdre tout le monde dans ses méandres, que de réellement en faire profiter tous ses clubs.
Surtout quand cela a commencé à se gâter en France, où les contrôles financiers sont plus sérieux que dans d’autres pays. Ainsi, sur les derniers mois, Botafogo a pleinement profité de fonds en provenance de l’OL, ce qui a boosté son chiffre d’affaire, mais a forcément affaibli Lyon sur le plan économique. C’est le PDG du club de Rio de Janeiro qui le confirme, sur Canal dos Medeiros.

OL et Botafogo, une relation compliquée

« Le cas de Botafogo, membre d'un groupe multi-clubs, était particulier. Cela a très bien fonctionné durant ses premières années d'existence. John a mis en place un système de flux de trésorerie partagés entre les clubs, ce qui est très utile lorsqu'un club a besoin de plus de liquidités et que l'autre procède à un échange. Par exemple, si Lyon vend un joueur pour 50 millions d'euros et que Botafogo a besoin de liquidités, et inversement. Botafogo a d'abord bénéficié de ce système en recevant davantage de prêts de Lyon, puis la situation s'est inversée. Aujourd'hui, Botafogo clôturera l'année 2025 avec un chiffre d'affaires record, avoisinant 1,5 milliard de reais (ndlr : 242 ME). Une bonne partie de cette somme provient du prêt de Lyon, et nous disposions également d'un solde », a résumé Thairo Arruda, qui reconnait que la relation avec Lyon s’est compliquée ces derniers mois. 
Cette prise de parole devrait au moins permettre de reconnaitre les torts causés par John Textor, qui n’est plus vraiment en odeur de sainteté non plus à Botafogo. De là à voir le club brésilien et celui de France retrouver une relation normale voire amicale, car ils font toujours partie du même groupe, il y a encore du chemin avec des supporters lyonnais totalement désabusés de cette période où l’OL a énormément perdu sur le plan financier, mais aussi structurel.
3
Derniers commentaires

Il est parti, les supporters du PSG sont en larmes

Donnaruma était déjà un phénomène à MILAN et les italiens qui connaissent le foot un peu mieux que les français n’ont jamais accepté son depart .Ne pas comparer svp.

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

il est où sergio ?

Le PSG lâche 50ME pour un international français

On a les meilleurs milieu du monde au point de faire jouer Zaïre en LD et on irait chercher un "6 " ??? C'est pas là qu'on a besoin de renfort ....

Indice UEFA : La France avance au sprint

Quel sprint !!!!!!!! On a repris 0,27 points aux Anglais, 0,14 aux Allemands , 0,09 aux Espagnols mais on a perdu 0,15 points face aux Italiens

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

Le Jack Kashkar lyonnais

