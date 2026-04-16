Ce renfort à 4 ME qui fait passer un cap à l'OL

Recruté l’été dernier par l’OL au terme de longues négociations avec le club de Majorque, Dominik Greif apporte une vraie plus-value. Le gardien slovène a totalement fait oublier Lucas Perri.
Méconnu en France avant son transfert à l’Olympique Lyonnais pour 4 millions d’euros l’été dernier, Dominik Greif a déjà conquis tous les supporters du club rhodanien
. Ces derniers étaient pourtant inquiets l’été dernier, voyant leur dernier rempart Lucas Perri prendre la direction de Leeds United pour 15 millions d’euros. Le Brésilien sortait d’une belle saison à l’OL et le remplacer était un sacré défi pour Matthieu Louis-Jean. Cela a finalement été réussi avec brio de la part du dirigeant lyonnais grâce au recrutement de Dominik Greif.
L’international slovène est arrivé en toute discrétion, passant même quelques matchs sur le banc à son arrivée puisque Rémy Descamps était en forme. Mais depuis qu’il a pris possession des cages lyonnaises, Dominik Greif impressionne avec seulement 26 buts encaissés en 24 matchs de Ligue 1
et 16 clean-sheets. Des statistiques énormes qui permettent à l’OL d’être toujours en bataille pour la Ligue des Champions à cinq journées de la fin du championnat. Dimanche soir face à Lorient, le natif de Bratislava a encore sorti une performance XXL, repoussant notamment à bout portant une frappe de Bamba Dieng en première mi-temps alors que le score était de 0-0 et que l’OL avait beaucoup de difficultés dans le jeu.
« Dominik Greif a maintenu à flot son équipe à plus d’une reprise et notamment dans la mauvaise passe des dernières semaines. Sans réussir à faire des miracles sur le long terme, l’OL aurait certainement vu ses espoirs européens partir en fumée »
confirment à ce sujet nos confrères du site Olympique et Lyonnais, bien conscients que Dominik Greif est pour beaucoup dans le bon parcours de l’OL en Ligue 1 cette saison. Pour le club rhodanien, l’objectif est maintenant de conserver le Slovène le plus longtemps possible. Car même si Michele Kang et Matthieu Louis-Jean devront encore beaucoup vendre l’été prochain, conserver le gardien de 29 ans semble être d’ores et déjà l’une des priorités du prochain mercato
sur le plan sportif.