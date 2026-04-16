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Ce renfort à 4 ME qui fait passer un cap à l'OL

OL16 avr. , 17:00
parCorentin Facy
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Recruté l’été dernier par l’OL au terme de longues négociations avec le club de Majorque, Dominik Greif apporte une vraie plus-value. Le gardien slovène a totalement fait oublier Lucas Perri.
Méconnu en France avant son transfert à l’Olympique Lyonnais pour 4 millions d’euros l’été dernier, Dominik Greif a déjà conquis tous les supporters du club rhodanien. Ces derniers étaient pourtant inquiets l’été dernier, voyant leur dernier rempart Lucas Perri prendre la direction de Leeds United pour 15 millions d’euros. Le Brésilien sortait d’une belle saison à l’OL et le remplacer était un sacré défi pour Matthieu Louis-Jean. Cela a finalement été réussi avec brio de la part du dirigeant lyonnais grâce au recrutement de Dominik Greif.
L’international slovène est arrivé en toute discrétion, passant même quelques matchs sur le banc à son arrivée puisque Rémy Descamps était en forme. Mais depuis qu’il a pris possession des cages lyonnaises, Dominik Greif impressionne avec seulement 26 buts encaissés en 24 matchs de Ligue 1 et 16 clean-sheets. Des statistiques énormes qui permettent à l’OL d’être toujours en bataille pour la Ligue des Champions à cinq journées de la fin du championnat. Dimanche soir face à Lorient, le natif de Bratislava a encore sorti une performance XXL, repoussant notamment à bout portant une frappe de Bamba Dieng en première mi-temps alors que le score était de 0-0 et que l’OL avait beaucoup de difficultés dans le jeu.
« Dominik Greif a maintenu à flot son équipe à plus d’une reprise et notamment dans la mauvaise passe des dernières semaines. Sans réussir à faire des miracles sur le long terme, l’OL aurait certainement vu ses espoirs européens partir en fumée » confirment à ce sujet nos confrères du site Olympique et Lyonnais, bien conscients que Dominik Greif est pour beaucoup dans le bon parcours de l’OL en Ligue 1 cette saison. Pour le club rhodanien, l’objectif est maintenant de conserver le Slovène le plus longtemps possible. Car même si Michele Kang et Matthieu Louis-Jean devront encore beaucoup vendre l’été prochain, conserver le gardien de 29 ans semble être d’ores et déjà l’une des priorités du prochain mercato sur le plan sportif.
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Derniers commentaires

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Wahooouuu! Putain quelle fine analyse sociologique dis donc Gandalf!! Et pourquoi il y a de plus en plus de monde dans les stades alors mon ptit génie???

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Oui t'as raison c'est pas du tout à la mode de parle d'immigration pour justifier une paresse intellectuelle. Mais tu dois pas savoir ce que c'est vu la qualité de tes interventions.

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

ne fais pas ta victime. il ne te vise pas ...y a aucun racisme la dedans. Deja la 2eme fois de la journée ... c est le mot a la mode en ce moment

Audience de l'After, Riolo répond « aux crevards »

Quand tu fais de Acherchour un des consultants principaux... Il sait uniquement dire "cataclysmique"... Donc bon...

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C'est mieux de rester au parc

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
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242959152337-14
17
Nantes
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18
Metz
152936202663-37

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