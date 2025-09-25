Ce nouveau taulier qui bluffe le vestiaire de l’OL

Dans l’ombre de Nemanja Matic à son arrivée, Tanner Tessmann s’est imposé aux yeux de Paulo Fonseca comme un titulaire en puissance. Cette saison, l’Américain est devenu un taulier à part entière de l’OL.

Recruté à Venise pour 6 millions d’euros en août 2024, Tanner Tessmann a mis du temps avant de s’imposer comme un titulaire à l’Olympique Lyonnais . Il faut dire qu’à son arrivée, la concurrence était féroce à son poste avec Nemanja Matic et son statut d’ancien joueur de Manchester United, de Chelsea ou encore de l’AS Roma. Le Serbe avait globalement les faveurs de Pierre Sage, mais la donne s’est inversée cet hiver avec l’arrivée dans le Rhône de Paulo Fonseca.

L’Equipe, un proche du vestiaire de l’OL va plus loin, affirmant que l’ancien joueur de Venise est devenu une pièce indispensable et irremplaçable dans le puzzle de Paulo Fonseca chez les Gones. L’entraîneur portugais a donné du temps de jeu à l’international américain, lequel s’est imposé comme un titulaire en puissance. Cette saison, Tanner Tessmann est même devenu un taulier à part entière puisque de son côté, Nemanja Matic a fait ses valises. Interrogé par, un proche du vestiaire de l’OL va plus loin, affirmant que l’ancien joueur de Venise est devenu une pièce indispensable et irremplaçable dans le puzzle de Paulo Fonseca chez les Gones.

T. Tessmann USA • Âge 24 • Milieu Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 5 Buts 1 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Même s'il se projette un peu plus que Matic, il lui ressemble beaucoup, et Matic avait le leadership, dans le jeu et dans le vestiaire. Dans l'effectif actuel, il est le seul joueur "d'équilibre". Il a un autre statut, moins de concurrence, sa dynamique personnelle a changé. Il s'entendait très bien avec Nemanja, mais il vit un peu ce que Georges (Mikautadze) aurait dû vivre s'il était resté à l'OL après le départ d'Alex (Lacazette) » juge un familier de la maison OL comme il est nommé dans le papier du quotidien national. Buteur contre Angers vendredi dernier lors de la 5e journée de Ligue 1, Tanner Tessmann enchaîne les bonnes performances depuis le début de la saison aux côtés de Tyler Morton, Corentin Tolisso ou encore Khalis Merah au milieu de terrain. Une excellente dynamique à entretenir et à faire durer sur la longueur pour l’Américain.