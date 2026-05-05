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Ce n’est pas l’OL que Textor a arnaqué !

OL05 mai , 22:00
parGuillaume Conte
4
Comme l'OL, Botafogo essaye de se défaire de John Textor et serait proche d'atteindre son but. Mais les règlements de compte entre clubs ont déjà commencé.
C’est la guerre totale à Botafogo. Le but est d’éjecter définitivement John Textor de l’équation, comme ce fut le cas à l’Olympique Lyonnais. Ancien président du club de Rio de Janeiro, Carlos Augusto Montenegro a assuré que l’Américain avait été démis de ses fonctions de directeur du club brésilien par le tribunal arbitral. Le dirigeant affirme même que JT n’est plus dans la structure d’Eagle et n’a donc plus aucun droit auprès des clubs qu’il représentait encore.
Des propos tirés des échanges WhatsApp avec plusieurs responsables de Botafogo, et qu’il faut donc prendre avec des pincettes. Mais surtout, dans ces messages, Montenegro assure que John Textor ne marchait que pour l’OL, et que c’est bien le club de Rio de Janeiro qui s’est fait avoir dans cette structure multi-clubs. Une version qui fera certainement bien sourire du côté de Lyon, où on pense exactement le contraire.
« Malheureusement, en 2025 et début 2026, il a prouvé qu'il préférait l'argent et Lyon à nous. Il a vendu huit joueurs champions, ainsi que la réserve. Il a envoyé tout l'argent à Lyon. Il a pris les primes de la Copa Libertadores, du championnat brésilien et de la Coupe du monde des clubs et les a envoyées à Lyon. Il a laissé Botafogo dans un état déplorable. Je pense qu'il était plus Lyonnais que Botafogo », a assuré l’ancien président de Botafogo. L’OL se demande certainement où se trouve tout cet argent envoyé par John Textor pendant ces années, alors que c’est au moment où le club creusait son déficit, sa dette et se retrouvait sérieusement menacé de descendre administrativement en Ligue 2.
Désormais, Botafogo possède un autre président, Joao Paulo Magalhaes Lins, et ce dernier négocie la sortie du club de la structure d’Eagle. Comme pour l’OL, cela ne se fera pas d’un claquement de doigts, vu que les créanciers ont bien l’intention de récupérer leur mise d’une façon ou d’une autre.
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Derniers commentaires

Ce n’est pas l’OL que Textor a arnaqué !

Il est au courant qu'il a vendu la LDLC ARENA, OL fille, OL Reign, le centre de formation, les hôtels ....

L’OM laisse Pablo Pagis à l’OL

Il ne faut pas être devin pour voir que l'OM est dans une telle merde que personne ne veut y mettre les pieds. ^^

L’OM fait son premier achat de l’été, les supporters soupirent

Tu ne critique pas tu tiens des propos injurieux mensonger et rasciste Assume copain je t'oublie pas,toi et t'en d'autre Il est grand temps de faire le ménage avec tout vos multicomptes

Ce n’est pas l’OL que Textor a arnaqué !

Et après les trolls viennent bavé sur l'OM Ok ça marche 👊⚽

L’OM fait son premier achat de l’été, les supporters soupirent

Oui ca parle meme d une peine de prison ferme pour oser critiquer un club de pitres. Je vais me méfier t as raison.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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