Ce n’est pas l’OL que Textor a arnaqué !

Comme l'OL, Botafogo essaye de se défaire de John Textor et serait proche d'atteindre son but. Mais les règlements de compte entre clubs ont déjà commencé.

C’est la guerre totale à Botafogo. Le but est d’éjecter définitivement John Textor de l’équation, comme ce fut le cas à l’Olympique Lyonnais . Ancien président du club de Rio de Janeiro, Carlos Augusto Montenegro a assuré que l’Américain avait été démis de ses fonctions de directeur du club brésilien par le tribunal arbitral. Le dirigeant affirme même que JT n’est plus dans la structure d’Eagle et n’a donc plus aucun droit auprès des clubs qu’il représentait encore.

Des propos tirés des échanges WhatsApp avec plusieurs responsables de Botafogo, et qu’il faut donc prendre avec des pincettes. Mais surtout, dans ces messages, Montenegro assure que John Textor ne marchait que pour l’OL, et que c’est bien le club de Rio de Janeiro qui s’est fait avoir dans cette structure multi-clubs. Une version qui fera certainement bien sourire du côté de Lyon, où on pense exactement le contraire.

« Malheureusement, en 2025 et début 2026, il a prouvé qu'il préférait l'argent et Lyon à nous. Il a vendu huit joueurs champions, ainsi que la réserve. Il a envoyé tout l'argent à Lyon. Il a pris les primes de la Copa Libertadores, du championnat brésilien et de la Coupe du monde des clubs et les a envoyées à Lyon. Il a laissé Botafogo dans un état déplorable. Je pense qu'il était plus Lyonnais que Botafogo », a assuré l’ancien président de Botafogo. L’OL se demande certainement où se trouve tout cet argent envoyé par John Textor pendant ces années, alors que c’est au moment où le club creusait son déficit, sa dette et se retrouvait sérieusement menacé de descendre administrativement en Ligue 2.

Désormais, Botafogo possède un autre président, Joao Paulo Magalhaes Lins, et ce dernier négocie la sortie du club de la structure d’Eagle. Comme pour l’OL, cela ne se fera pas d’un claquement de doigts, vu que les créanciers ont bien l’intention de récupérer leur mise d’une façon ou d’une autre.