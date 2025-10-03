Ce joueur de l’OL qui déçoit

Les recrues de l'Olympique Lyonnais ont réussi leur premier mois de compétition. Sauf Pavel Sulc qui ne donne pas satisfaction, et n'a pas profité de sa titularisation contre Salzbourg pour se mettre en évidence.

Tout va bien pour l’Olympique Lyonnais , et les supporters se pincent forcément pour y croire vu comment se présentait la saison. L’OL est co-leader de Ligue 1 et même d’Europa League. Les joueurs s’intègrent parfaitement au collectif de Paulo Fonseca, et la solidité défensive démontre que tout le monde tire dans le même sens. Tout ne peut toutefois pas être parfait, et il y a un joueur qui a encore du mal à trouver sa place parmi les recrues.

Il s’agit de Pavel Sulc, titulaire ce jeudi face à Salzbourg, il a complètement raté son pénalty avec une frappe trop molle facilement arrêtée par le gardien du club autrichien. Mais surtout, dans le jeu, il a eu du mal à se montrer à son avantage. S’il a su faire oublier son niveau de jeu avec un but précieux contre l’OM, le Tchèque est surtout considéré comme un joker offensif par Paulo Fonseca et plus vraiment comme un titulaire. Aligné d’entée de jeu contre Salzbourg, Sulc n’a pas convaincu.

P. Šulc République tchèque • Âge 24 • Milieu Chance Liga Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 3 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 6 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Europa League Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

L’Equipe comme Le Progrès lui ont donné la noté de 4 sur 10. « Dans une position un peu hybride, côté gauche au départ, mais souvent recentré, il a manqué de justesse et a peut-être du mal à trouver des repères, malgré ses efforts. Mais on retient aussi son pénalty mollement tiré avec un temps d’arrêt qui n’a pas du tout surpris le gardien en début de match », explique le quotidien rhodanien au sujet du joueur tchèque, qui semble pour le moment avoir du mal à parfaitement s’intégrer. Des difficultés qui ne pèsent pas sur le rendement de l’OL, ce qui laisse un peu de temps à Sulc pour trouver son rythme. Et cela va devoir venir pour un joueur acheté tout de même 7,5 millions d’euros au Viktoria Plzen l’été dernier.