Ce joueur de l’OL qui déçoit

OL03 oct. , 9:40
parGuillaume Conte
2
Les recrues de l'Olympique Lyonnais ont réussi leur premier mois de compétition. Sauf Pavel Sulc qui ne donne pas satisfaction, et n'a pas profité de sa titularisation contre Salzbourg pour se mettre en évidence. 
Tout va bien pour l’Olympique Lyonnais, et les supporters se pincent forcément pour y croire vu comment se présentait la saison. L’OL est co-leader de Ligue 1 et même d’Europa League. Les joueurs s’intègrent parfaitement au collectif de Paulo Fonseca, et la solidité défensive démontre que tout le monde tire dans le même sens. Tout ne peut toutefois pas être parfait, et il y a un joueur qui a encore du mal à trouver sa place parmi les recrues. 
Il s’agit de Pavel Sulc, titulaire ce jeudi face à Salzbourg, il a complètement raté son pénalty avec une frappe trop molle facilement arrêtée par le gardien du club autrichien. Mais surtout, dans le jeu, il a eu du mal à se montrer à son avantage. S’il a su faire oublier son niveau de jeu avec un but précieux contre l’OM, le Tchèque est surtout considéré comme un joker offensif par Paulo Fonseca et plus vraiment comme un titulaire. Aligné d’entée de jeu contre Salzbourg, Sulc n’a pas convaincu. 
P. Šulc

P. Šulc

Czech RepublicRépublique tchèque Âge 24 Milieu

Chance Liga

Matchs2
Buts1
Passes décisives3
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs6
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives1
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
L’Equipe comme Le Progrès lui ont donné la noté de 4 sur 10. « Dans une position un peu hybride, côté gauche au départ, mais souvent recentré, il a manqué de justesse et a peut-être du mal à trouver des repères, malgré ses efforts. Mais on retient aussi son pénalty mollement tiré avec un temps d’arrêt qui n’a pas du tout surpris le gardien en début de match », explique le quotidien rhodanien au sujet du joueur tchèque, qui semble pour le moment avoir du mal à parfaitement s’intégrer. Des difficultés qui ne pèsent pas sur le rendement de l’OL, ce qui laisse un peu de temps à Sulc pour trouver son rythme. Et cela va devoir venir pour un joueur acheté tout de même 7,5 millions d’euros au Viktoria Plzen l’été dernier. 
2
Derniers commentaires

Ce joueur de l’OL qui déçoit

S'il jouait déjà à son poste de prédilection... Comme lorsque Y. Courguff était appelé en EDF qui jouait à gauche...

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Qu a fait le PSG de 1904 à 2011 ?

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Tu veux comparer une société où un milliardaire avec la puissance et le pouvoir d un etat ? Avec son influence, tu es sérieux la ? Tu dois être du style de ceux qui font semblant de rien comprendre pour la prison de Sarko Pour les impôts, il n y a rien de quitte et on l a vu avec la clause de Neymar avec l accord de Darmanin

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Deutsch Telekom 80 millions, Audi 80 millions, Adidas 80 Millions, ces 3 là sont actionnaires et sponsors du Bayern. Ces 3 là représentent 30% du CA du Bayern et c'est légal, c'est dans les textes de l'UEFA. Ça ne gène personnes, il ne cite que les Club détenus par les arabes, Chelsea et ses marcatos des cinglé? No problemo...On comprend son problème!

Le PSG continue de tricher, l’Espagne est dégoûtée

Le PSG c'est uniquement la période QSI ? Pas de bol lors de ces 32 dernières années, si on exclu la période QSI, voyons ce que ça donne: L1: 12 titres (dont 1 lors ère Canal) Coupe de France: 14 (dont 3 lors ère Canal + 3 avant QSI) C1: 4 quarts de finale, 3 demi (dont 1 sous l'ère Canal), 1 finale et 1 victoire C2: 1 victoire (ère canal) donc le PSG a un meilleur palmarès que l'OM ces 32 dernières années même sans la période QSI... 😂🤣😂 Le PSG sans QSI sur les 32 années: 1 C2, 1 L1, 6 coupe de France L'OM: 1 L1, 0 coupe de France Et oui mon pauvre toi tu dois sortir tes archives poussiéreuses et tes coupes de ton musée qui ressemble plus à un musée de paléontologie qu'à autre chose... Nous même hors QSI on a plus gagné sur les 32 dernières années que l'OM alors arrête de faire une fixette que QSI, même sans on a fait mieux 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading