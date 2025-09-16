ICONSPORT_186591_0112 (1)
Matthieu Louis-Jean

Ce gros bug du mercato va tuer l'OL

OL16 sept. , 17:00
parCorentin Facy
L’OL affiche une maîtrise technique bluffante depuis le début de la saison. L’absence d’un véritable numéro neuf risque toutefois de coûter cher à Lyon sur le long terme comme l’a prouvé le match à Rennes.
Malgré la perte de nombreux cadres lors du mercato, l’Olympique Lyonnais réalise un excellent début de saison. Le club rhodanien compte 9 points en 4 matchs, un excellent bilan comptable auquel il faut rajouter la qualité des prestations collectives de l’équipe de Paulo Fonseca. Malgré l’incorporation de nouveaux  jeunes joueurs tels que Tyler Morton, Adam Karabec ou encore Khalis Merah, l’OL est sans doute l’une des équipes les plus séduisantes de ce début de saison en Ligue 1. Il y a quand même un point noir, l’absence d’un véritable avant-centre après le départ de Georges Mikautadze.
Martin Satriano a été recruté en provenance de Lens, mais les doutes sont nombreux autour de l’international uruguayen, jugé pas suffisamment prêt pour démarrer face à Rennes. Nicolas Puydebois redoute justement que ce manque de qualité au poste d’avant-centre fasse défaut à l’OL cette saison et freine le club rhodanien dans ses ambitions. « Je suis partagé sur ce match car j'ai trouvé un OL cohérent, propre et juste dans son jeu, et notamment dans les ressorties de balle. J'ai aimé la manière dont il a animé offensivement la partie » a analysé l’ex-gardien de l’OL pour Olympique-et-Lyonnais avant de poursuivre.
Tu as besoin de ce 9 qui étire la défense par ses appels, qui fait avancer le bloc en servant de point d'ancrage pour jouer en pivot
- Nicolas Puydebois
« C'était globalement emballant et agréable à regarder. Il a deux situations très nettes de tuer le suspense, et il se devait de le faire pour s'offrir un peu d’air. Tu as besoin de ce 9 qui étire la défense par ses appels, qui fait avancer le bloc en servant de point d'ancrage pour jouer en pivot. Aujourd'hui, l'OL se coupe de ça, et sur le moyen-long terme, ça lui fera défaut » juge Nicolas Puydebois. Lyon pourrait donc regretter les départs estivaux d’Alexandre Lacazette à Neom et de Georges Mikautadze à Villarreal. A moins que Paulo Fonseca ne parvienne à faire éclore Enzo Molebe, Gomes Rodriguez ou à relancer Martin Satriano. Cela sera sans doute indispensable pour espérer un beau parcours en Ligue 1 et en Europa League.
Articles Recommandés
ICONSPORT_258067_0407
Ligue 1

L'arbitre de OM-PSG est connu, ça va chauffer

ICONSPORT_260700_0897
Ligue des Champions

Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)

canal laure boulleau victime des rinagrds iconsport 258823 0304 392191
OM

LdC : L'OM en prime time, Canal+ sort le champagne

ICONSPORT_270673_0306
OL

Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime

Fil Info

17:40
L'arbitre de OM-PSG est connu, ça va chauffer
17:37
Bilbao - Arsenal : Les compos (18h45 sur Canal+ Foot)
17:20
LdC : L'OM en prime time, Canal+ sort le champagne
16:45
Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime
16:30
Erling Haaland à Barcelone, c'est parti !
16:00
Real-OM : Greenwood mange un énorme coup de pression
15:30
Nantes : Luis Castro fait une découverte terrifiante
15:00
« Je me suis bagarré à tous les entrainements », un joueur du PSG passe aux aveux
14:40
Ligue Europa : Ce match de l’OL interdit en France

Derniers commentaires

L’OM a son arme fatale pour faire tomber Madrid

Quel optimisme...

OL : Stéphanie Frappart veut du mal à Lyon, il accuse

"J'’estime qu’un arbitre a le droit de se tromper en temps réel." Dixit celui qui certainement se plaignait que des injustices soient sifflées en trombe. La Var a fait son taf excepté sur le geste du Rennais mais encore une fois si l'arbitre juge qu'il n'a pas besoin de voir le ralenti c'est son droit. Le Var est un outi, l'arbitre décide de l'utiliser ou pas. C'est facile à comprendre .

L'OL sur un fil, attention danger !

Ils ont la réussite mais en effet le banc devrait manquer

Après Rennes-OL, le match maudit fait une nouvelle victime

putain, on vous l'a dit sur l'egalisation de Rennes, il n'y a pas HJ et il n'y a pas de faute sur le gardien, il n'est meme pas mort.

OM : « C’est vital », Benatia révèle l’objectif fixé par McCourt

Bein si quand meme... Etre dans les 24 doit être un objectif atteignable!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading