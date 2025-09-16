Ce gros bug du mercato va tuer l'OL

L’OL affiche une maîtrise technique bluffante depuis le début de la saison. L’absence d’un véritable numéro neuf risque toutefois de coûter cher à Lyon sur le long terme comme l’a prouvé le match à Rennes.

Malgré la perte de nombreux cadres lors du mercato, l’Olympique Lyonnais réalise un excellent début de saison. Le club rhodanien compte 9 points en 4 matchs, un excellent bilan comptable auquel il faut rajouter la qualité des prestations collectives de l’équipe de Paulo Fonseca. Malgré l’incorporation de nouveaux jeunes joueurs tels que Tyler Morton, Adam Karabec ou encore Khalis Merah, l’OL est sans doute l’une des équipes les plus séduisantes de ce début de saison en Ligue 1. Il y a quand même un point noir, l’absence d’un véritable avant-centre après le départ de Georges Mikautadze.

Martin Satriano a été recruté en provenance de Lens, mais les doutes sont nombreux autour de l’international uruguayen, jugé pas suffisamment prêt pour démarrer face à Rennes. Nicolas Puydebois redoute justement que ce manque de qualité au poste d’avant-centre fasse défaut à l’OL cette saison et freine le club rhodanien dans ses ambitions. « Je suis partagé sur ce match car j'ai trouvé un OL cohérent, propre et juste dans son jeu, et notamment dans les ressorties de balle. J'ai aimé la manière dont il a animé offensivement la partie » a analysé l’ex-gardien de l’OL pour Olympique-et-Lyonnais avant de poursuivre.

Tu as besoin de ce 9 qui étire la défense par ses appels, qui fait avancer le bloc en servant de point d'ancrage pour jouer en pivot - Nicolas Puydebois