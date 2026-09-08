Ballon d'Or : Désiré Doué oublié, les Parisiens déchaînés

Ballon d'Or : Désiré Doué oublié, les Parisiens déchaînés

PSG08 sept. , 16:42
parCorentin Facy
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La liste des 30 nominés pour le Ballon d’Or a été révélée ce mardi et contre toute attente, Désiré Doué n’en fait pas partie au contraire de Julián Quiñones par exemple.
Même s’il est souvent critiqué, le Ballon d’Or provoque toujours son lot de réactions et ce mardi, un nom revient avec insistance, celui de Désiré Doué. Et pour cause, les 30 nommés pour la distinction individuelle suprême ont été révélés et contre toute attente, l’attaquant du Paris Saint-Germain n’en fait pas partie. Malgré une saison 2025-2026 avec 16 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues et une moisson riche en trophées avec une Ligue des Champions, une Ligue 1, une Supercoupe d’Europe, un Trophée des Champions et une Coupe Intercontinentale, l’ancien Rennais a été snobé.
Une aberration selon Djamel, insider spécialisé dans les actualités du PSG. « Désiré Doué absent du top 30 au ballon d’Or, malgré sa nouvelle belle saison… Doit-on y voir un lien avec le fait que le joueur ait refusé 3-4 interviews chez France Football ? » se demande-t-il. L’absence de Désiré Doué ainsi que celle de Bradley Barcola est d’autant plus difficile à comprendre que dans le même temps, des joueurs comme Sadio Mané ou Julián Quiñones font eux partie de la liste des 30 pré-sélectionnés pour potentiellement remporter le Ballon d’Or.

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« Julian Quinones nominé, Désiré Doué et Barcola out…. un scandale », « Encore Barcola à la limite ça peut s’entendre (même si il mérite) mais Doué quelle honte sérieux mdr pour mettre des Quinones » ou encore « Donc des joueurs qui n’ont remporté aucun trophée en 2025/2026 sont nommés au Ballon d’Or, mais pas Désiré Doué, qui a remporté le plus grand trophée qu’un club puisse gagner ? » peut-on lire sur X, où les supporters parisiens sont déchaînés face à cette annonce pour la moins surprenante. A n’en pas douter, Désiré Doué n’aura pas raté l’information et pourra nourrir une véritable frustration. A lui de mettre tout le monde d’accord à l’occasion de la saison 2026-2027, aussi bien avec le PSG qu’avec l’équipe de France.
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Il viendra jamais un textor chez nous, il tiendrait pas 2min... deja pour que la vente soit validé il faut l'approbation de la mairie ils ont leurs mot a dire , et je fais confiance aux polique locaux notamment Samia ghali etc qui ont un grand pouvoir breff on est pas a lyon ici ..on a deja démontré que quand on ne veut plus de quelqu'un il dégage... roussier, marchand,anigo,labrune,eyrault,MLD etc ect ce sera pas le premier ni le dernier on est la

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Quand il aura vendu a un fond d'investissement qui en a rien a foutre de l'OM, a une multipropriété qui enverra les dernières ressources de l'OM ailleurs, ou dans des pays qui chie sur les droits de l'OM, vous chialerez de plus avoir mccourt

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Perso rien a foutre... meme si on perd ce match rien a foutre aussi perso je serais ni déçu ni en colère, et ça sera comme ca toute la saison on sen bat les couilles de cette saison qui sera moisi on y fait une croix dessus la seule chose qui compte et nous n'abdiquerons pas cest de faire sauter mac court... il y a que ca de vrai

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Ça fait de la peine de voir MU végéter comme ça à tenter de recruter n importe comment, si cette info est vraie…mais bon, vu leurs derniers mercatos et résultats, quel dommage pour un si grand club

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