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Ballon d'Or : RMC annonce l'absence d'un joueur XXL

Foot Mondial08 sept. , 16:00
parCorentin Facy
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La liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or sera dévoilée au fil de l’après-midi ce mardi et des surprises sont à prévoir.
Après avoir annoncé les 30 joueuses nominées pour le Ballon d’Or féminin, le suspense sera bientôt levé en ce qui concerne les 30 joueurs nommés pour la distinction suprême chez les hommes. Au niveau des Français, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé font partie des favoris. Ils seront en concurrence avec les champions du monde espagnols Lamine Yamal, Fabian Ruiz et Rodri. D’autres joueurs peuvent tirer leur épingle du jeu grâce à des performances remarquées en club tout au long de la saison, d’Harry Kane à Michael Olise sans oublier Khvicha Kvaratskhelia.
Mais attention, des surprises sont à prévoir, dès l’annonce de la liste des 30 joueurs nominés. C’est en tout cas ce que Fabrice Hawkins de RMC annonce sur X : « Il y a un grand absent parmi les 30 nominés au Ballon d’Or. Une absence qui va faire parler et à juste titre » a-t-il publié. Certaines sources évoquent une possible absence de Raphinha, très souvent blessé avec le FC Barcelone en Liga mais aussi avec le Brésil lors de la Coupe du monde. Dans les rangs parisiens, on s’inquiète d’une possible absence de Willian Pacho, déjà snobé la saison passée. Le doute sera levé dans les prochaines heures alors que France Football et le Ballon d’Or vont dévoiler au fil de l’après-midi les 30 noms de joueurs qui peuvent espérer remporter le trophée individuel suprême, qui sera remis le 8 septembre prochain à Londres.
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Quand il aura vendu a un fond d'investissement qui en a rien a foutre de l'OM, a une multipropriété qui enverra les dernières ressources de l'OM ailleurs, ou dans des pays qui chie sur les droits de l'OM, vous chialerez de plus avoir mccourt

Rennes-OM : L'arbitre désigné, Marseille en plein cauchemar

Perso rien a foutre... meme si on perd ce match rien a foutre aussi perso je serais ni déçu ni en colère, et ça sera comme ca toute la saison on sen bat les couilles de cette saison qui sera moisi on y fait une croix dessus la seule chose qui compte et nous n'abdiquerons pas cest de faire sauter mac court... il y a que ca de vrai

Manchester United tente un énorme énorme au PSG

Ça fait de la peine de voir MU végéter comme ça à tenter de recruter n importe comment, si cette info est vraie…mais bon, vu leurs derniers mercatos et résultats, quel dommage pour un si grand club

Rennes-OM : L'arbitre désigné, Marseille en plein cauchemar

Aux clubs de s'adapter à l' arbitrage, de toute manière les clubs ne peuvent récuser les arbitres.....donc ils doivent faire avec, tout comme les arbitres font avec les éaquipes très moyennes en L1, hormis le PSG les autres bof.....c'est très faible

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