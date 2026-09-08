Ballon d'Or : RMC annonce l'absence d'un joueur XXL

Énorme énorme ?
Quand il aura vendu a un fond d'investissement qui en a rien a foutre de l'OM, a une multipropriété qui enverra les dernières ressources de l'OM ailleurs, ou dans des pays qui chie sur les droits de l'OM, vous chialerez de plus avoir mccourt
Perso rien a foutre... meme si on perd ce match rien a foutre aussi perso je serais ni déçu ni en colère, et ça sera comme ca toute la saison on sen bat les couilles de cette saison qui sera moisi on y fait une croix dessus la seule chose qui compte et nous n'abdiquerons pas cest de faire sauter mac court... il y a que ca de vrai
Ça fait de la peine de voir MU végéter comme ça à tenter de recruter n importe comment, si cette info est vraie…mais bon, vu leurs derniers mercatos et résultats, quel dommage pour un si grand club
Aux clubs de s'adapter à l' arbitrage, de toute manière les clubs ne peuvent récuser les arbitres.....donc ils doivent faire avec, tout comme les arbitres font avec les éaquipes très moyennes en L1, hormis le PSG les autres bof.....c'est très faible
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|1
|4
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|3
|2
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|1
|0
|5
|2
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|2
|1
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|7
|5
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|1
|8
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|1
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|2
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|5
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|-2
|1
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|0
|3
|0
|0
|3
|4
|11
|-7
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