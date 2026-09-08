Ballon d'Or : RMC annonce l'absence d'un joueur XXL

La liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or sera dévoilée au fil de l’après-midi ce mardi et des surprises sont à prévoir.

Après avoir annoncé les 30 joueuses nominées pour le Ballon d’Or féminin, le suspense sera bientôt levé en ce qui concerne les 30 joueurs nommés pour la distinction suprême chez les hommes. Au niveau des Français, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé font partie des favoris. Ils seront en concurrence avec les champions du monde espagnols Lamine Yamal, Fabian Ruiz et Rodri. D’autres joueurs peuvent tirer leur épingle du jeu grâce à des performances remarquées en club tout au long de la saison, d’Harry Kane à Michael Olise sans oublier Khvicha Kvaratskhelia.

Mais attention, des surprises sont à prévoir, dès l’annonce de la liste des 30 joueurs nominés. C’est en tout cas ce que Fabrice Hawkins de RMC annonce sur X : « Il y a un grand absent parmi les 30 nominés au Ballon d’Or. Une absence qui va faire parler et à juste titre » a-t-il publié. Certaines sources évoquent une possible absence de Raphinha, très souvent blessé avec le FC Barcelone en Liga mais aussi avec le Brésil lors de la Coupe du monde. Dans les rangs parisiens, on s’inquiète d’une possible absence de Willian Pacho, déjà snobé la saison passée. Le doute sera levé dans les prochaines heures alors que France Football et le Ballon d’Or vont dévoiler au fil de l’après-midi les 30 noms de joueurs qui peuvent espérer remporter le trophée individuel suprême, qui sera remis le 8 septembre prochain à Londres.