ASSE : Saint-Etienne en Ligue 1, c'est fait à 99%

Vainqueur de Montpellier ce week-end (3-1), l’ASSE poursuit son démarrage parfait en Ligue 2 avec cinq victoires en cinq matchs. De quoi aborder la saison sereinement avec un objectif assumé : la montée.

Tout proche de monter en Ligue 1 la saison dernière, l’AS Saint-Etienne avait finalement dû dire adieu à son rêve lors du barrage contre l’OGC Nice. Face aux Aiglons, formation de l’élite avec des joueurs de haut niveau dans ses rangs comme Elye Wahi ou Sofiane Diop, les Verts n’avaient pas tenu le choc. Il est donc primordial pour l’ASSE de viser le top 2 cette saison afin d’accéder directement à la Ligue 1. Le début de saison est idéal pour nourrir de grandes ambitions avec cinq victoires en cinq matchs contre Montpellier, Dijon, Grenoble, Clermont et le FC Sochaux.

De quoi envisager une montée facile pour l’équipe de Ian Cathro ? Les statistiques parlent en tout cas en faveur du club forézien comme le souligne avec optimisme le site spécialisé Peuple Vert. « L'ASSE n'est pas la seule équipe à avoir réussi un tel début de saison. Cela est déjà arrivé à quatre reprises ! Montpellier en 2000/2001, Le Mans en 2002/2003, puis Strasbourg en 2007/2008 et enfin Metz en 2018/2019. Parmi ces quatre équipes, trois sont montées en Ligue 1 » peut-on notamment lire sur le site de nos confrères, avant de poursuivre.

« En réalisant le 5/5 après sa victoire 3-1 face à Montpellier, l'ASSE a fait tomber un record historique ! Jamais dans son histoire le club n'avait réalisé une telle série en début de saison. Ian Cathro et son effectif ont donc fait mieux que les Verts de 1973/1974 ». De quoi envisager la suite de la saison avec énormément d’optimisme même si le club stéphanois ne veut pas tomber dans l’enflammade et tout gâcher. Les prochaines échéances devront être abordées avec le même sérieux et la même détermination, notamment pour venir à bout de Dunkerque et de Metz avant la trêve internationale du mois de septembre.