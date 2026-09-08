ASSE : Saint-Etienne en Ligue 1, c'est fait à 99%

ASSE : Saint-Etienne en Ligue 1, c'est fait à 99%

ASSE08 sept. , 16:30
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Vainqueur de Montpellier ce week-end (3-1), l’ASSE poursuit son démarrage parfait en Ligue 2 avec cinq victoires en cinq matchs. De quoi aborder la saison sereinement avec un objectif assumé : la montée.
Tout proche de monter en Ligue 1 la saison dernière, l’AS Saint-Etienne avait finalement dû dire adieu à son rêve lors du barrage contre l’OGC Nice. Face aux Aiglons, formation de l’élite avec des joueurs de haut niveau dans ses rangs comme Elye Wahi ou Sofiane Diop, les Verts n’avaient pas tenu le choc. Il est donc primordial pour l’ASSE de viser le top 2 cette saison afin d’accéder directement à la Ligue 1. Le début de saison est idéal pour nourrir de grandes ambitions avec cinq victoires en cinq matchs contre Montpellier, Dijon, Grenoble, Clermont et le FC Sochaux.
De quoi envisager une montée facile pour l’équipe de Ian Cathro ? Les statistiques parlent en tout cas en faveur du club forézien comme le souligne avec optimisme le site spécialisé Peuple Vert. « L'ASSE n'est pas la seule équipe à avoir réussi un tel début de saison. Cela est déjà arrivé à quatre reprises ! Montpellier en 2000/2001, Le Mans en 2002/2003, puis Strasbourg en 2007/2008 et enfin Metz en 2018/2019. Parmi ces quatre équipes, trois sont montées en Ligue 1 » peut-on notamment lire sur le site de nos confrères, avant de poursuivre.

Lire aussi

Tout va bien à l'ASSE, il n'est pas satisfait du toutTout va bien à l'ASSE, il n'est pas satisfait du tout
« En réalisant le 5/5 après sa victoire 3-1 face à Montpellier, l'ASSE a fait tomber un record historique ! Jamais dans son histoire le club n'avait réalisé une telle série en début de saison. Ian Cathro et son effectif ont donc fait mieux que les Verts de 1973/1974 ». De quoi envisager la suite de la saison avec énormément d’optimisme même si le club stéphanois ne veut pas tomber dans l’enflammade et tout gâcher. Les prochaines échéances devront être abordées avec le même sérieux et la même détermination, notamment pour venir à bout de Dunkerque et de Metz avant la trêve internationale du mois de septembre.
Articles Recommandés
Paris Sportifs La Cote De Psg Bratislava Multipliee Par 10
Paris Sportifs

Paris Sportifs : La cote de PSG-Bratislava multipliée par 10 !

Rennes Om Larbitre Designe Marseille En Plein Cauchemar
OM

Rennes-OM : L'arbitre désigné, Marseille en plein cauchemar

Manchester United Tente Un Enorme Enorme Au Psg
PSG

Manchester United tente un énorme énorme au PSG

Ligue des champions
Ligue des Champions

Bruges-Aston Villa : Les compos (18h45 sur Canal+Foot)

Fil Info

08 sept. , 18:40
Paris Sportifs : La cote de PSG-Bratislava multipliée par 10 !
08 sept. , 18:20
Rennes-OM : L'arbitre désigné, Marseille en plein cauchemar
08 sept. , 18:00
Manchester United tente un énorme énorme au PSG
08 sept. , 17:57
Bruges-Aston Villa : Les compos (18h45 sur Canal+Foot)
08 sept. , 17:30
Dix cadors rêvent du frère de Kvara, le dossier est fou
08 sept. , 17:00
Canal+ va se pencher sérieusement sur l’OL
08 sept. , 16:47
Ballon d'Or : La liste définitive des 30 nommés
08 sept. , 16:42
Ballon d'Or : Désiré Doué oublié, les Parisiens déchaînés
08 sept. , 16:00
Ballon d'Or : RMC annonce l'absence d'un joueur XXL

Derniers commentaires

Rennes-OM : L'arbitre désigné, Marseille en plein cauchemar

Et bien soyez treees patient alors

Manchester United tente un énorme énorme au PSG

Ca c'est vraiment un énorme énorme!

Rennes-OM : L'arbitre désigné, Marseille en plein cauchemar

Il viendra jamais un textor chez nous, il tiendrait pas 2min... deja pour que la vente soit validé il faut l'approbation de la mairie ils ont leurs mot a dire , et je fais confiance aux polique locaux notamment Samia ghali etc qui ont un grand pouvoir breff on est pas a lyon ici ..on a deja démontré que quand on ne veut plus de quelqu'un il dégage... roussier, marchand,anigo,labrune,eyrault,MLD etc ect ce sera pas le premier ni le dernier on est la

Manchester United tente un énorme énorme au PSG

Énorme énorme ?

Rennes-OM : L'arbitre désigné, Marseille en plein cauchemar

Quand il aura vendu a un fond d'investissement qui en a rien a foutre de l'OM, a une multipropriété qui enverra les dernières ressources de l'OM ailleurs, ou dans des pays qui chie sur les droits de l'OM, vous chialerez de plus avoir mccourt

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
93300514
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
73210624
3Paris logo
Paris
73210624
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
73210523
5Rennes logo
Rennes
73210752
6Strasbourg logo
Strasbourg
63201871
7Brest logo
Brest
53120651
8Lorient logo
Lorient
43111220
9Troyes logo
Troyes
4311147-3
10Lens logo
Lens
33102651
11Olympique Marseille logo
O. Marseille
33102651
12Angers SCO logo
Angers SCO
3310245-1
13Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2302156-1
14Le Mans logo
Le Mans
2302156-1
15Nice logo
Nice
2302114-3
16Le Havre logo
Le Havre
1301224-2
17Toulouse logo
Toulouse
1301225-3
18Auxerre logo
Auxerre
03003411-7

Loading