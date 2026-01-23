Botafogo et l'OL unis contre Textor

Les écrans de fumée concernant la gestion de John Textor à Botafogo commencent à se disperser. Grosse colère au Brésil, dont les supporters sont en train de rejoindre ceux de l'OL contre l'Américain.

Cela fait désormais plus de six mois que John Textor ne traine plus à Lyon , et le club rhodanien s’en porte à merveille. Même s’il est toujours le propriétaire du club, l’Américain n’est plus le bienvenu depuis qu’il a été épinglé pour sa gestion financière désastreuse, et qui a failli coûter une descente en Ligue 2. Michele Kang fait un travail très apprécié, et plus John Textor se trouve loin de Lyon, mieux les supporters se portent.

Le divorce a été brutal, même si l’histoire n’est pas terminée. Depuis son départ du Rhône par la petite porte, le businessman a fait savoir que Botafogo était désormais son vrai club de coeur, avec qui il a gagné la Copa Libertadores. Mais depuis, la formation de Rio de Janeiro déchante et les ennuis économiques commencent à se voir sur le plan sportif. Après une saison moyenne, le mercato est très décevant. Selon Globo, les agents conseillent désormais à leurs joueurs de ne pas signer avec Botafogo, anticipant un éventuel écroulement économique du club carioca.

C’était la goutte de trop pour les supporters de Botafogo, qui ont tagué le centre d’entraînement la nuit dernière. « John voleur », « Quitte Botafogo », « Escroc », « Dehors, Textor » et un savoureux « La France ne veut pas de toi, le Brésil non plus », qui montre que les fans du club brésilien suivent aussi les déboires de leur patron avec l’OL.

Une vraie fraternité entre les fans des deux clubs est née depuis que John Textor a lancé Eagle Football. Car s’il y a des échanges financiers difficiles à suivre entre Lyon et Botafogo, les supporters ouvrent les yeux sur les tours de passe-passe de l’Américain, qui va commencer à devoir rembourser ses emprunts et justifier ses promesses effectuées toutes ces dernières années. La chute pourrait être violente pour la galaxie Eagle.