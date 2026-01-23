ICONSPORT_270034_0072

Botafogo et l'OL unis contre Textor

OL23 janv. , 10:30
parGuillaume Conte
5
Les écrans de fumée concernant la gestion de John Textor à Botafogo commencent à se disperser. Grosse colère au Brésil, dont les supporters sont en train de rejoindre ceux de l'OL contre l'Américain.
Cela fait désormais plus de six mois que John Textor ne traine plus à Lyon, et le club rhodanien s’en porte à merveille. Même s’il est toujours le propriétaire du club, l’Américain n’est plus le bienvenu depuis qu’il a été épinglé pour sa gestion financière désastreuse, et qui a failli coûter une descente en Ligue 2. Michele Kang fait un travail très apprécié, et plus John Textor se trouve loin de Lyon, mieux les supporters se portent.
Le divorce a été brutal, même si l’histoire n’est pas terminée. Depuis son départ du Rhône par la petite porte, le businessman a fait savoir que Botafogo était désormais son vrai club de coeur, avec qui il a gagné la Copa Libertadores. Mais depuis, la formation de Rio de Janeiro déchante et les ennuis économiques commencent à se voir sur le plan sportif. Après une saison moyenne, le mercato est très décevant. Selon Globo, les agents conseillent désormais à leurs joueurs de ne pas signer avec Botafogo, anticipant un éventuel écroulement économique du club carioca.
C’était la goutte de trop pour les supporters de Botafogo, qui ont tagué le centre d’entraînement la nuit dernière. « John voleur », « Quitte Botafogo », « Escroc », « Dehors, Textor » et un savoureux « La France ne veut pas de toi, le Brésil non plus », qui montre que les fans du club brésilien suivent aussi les déboires de leur patron avec l’OL.
Une vraie fraternité entre les fans des deux clubs est née depuis que John Textor a lancé Eagle Football. Car s’il y a des échanges financiers difficiles à suivre entre Lyon et Botafogo, les supporters ouvrent les yeux sur les tours de passe-passe de l’Américain, qui va commencer à devoir rembourser ses emprunts et justifier ses promesses effectuées toutes ces dernières années. La chute pourrait être violente pour la galaxie Eagle.

Lire aussi

L’OL récupère 7,5 ME, c’est la magie du mercato version TextorL’OL récupère 7,5 ME, c’est la magie du mercato version Textor
OL : 90 ME à rembourser, Textor risque grosOL : 90 ME à rembourser, Textor risque gros
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_282991_0065
OM

Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !

ICONSPORT_282905_0040
PSG

Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

ICONSPORT_283063_0041
OL

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

ICONSPORT_282991_0455
OM

« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM

Fil Info

23 janv. , 12:20
Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !
23 janv. , 12:00
Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho
23 janv. , 11:40
OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !
23 janv. , 11:20
« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM
23 janv. , 11:11
Officiel : Quinten Timber signe à l’OM
23 janv. , 11:00
CAN 2025 : Le Maroc fait la paix avec le Sénégal
23 janv. , 10:00
Un énorme clash PSG-Dembélé, l'Allemagne l’annonce
23 janv. , 9:40
Emerson blessé, l’OM poussé vers Sessegnon

Derniers commentaires

« Pour De Zerbi, c’est vrai », Manchester United attaque l’OM

C'est faux, il l'a dit lui même

Greenwood vendu pour 48 ME, l’OM impuissant !

Vous avez fini vos conneries y'a aucune clause

Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

MDR "une offre déraisonnable ferait réfléchir Nasser" 100 M c'est un pourboire pour Pacho. Même le double on réfléchit pas pour refuser. C'est fini le temps ou Papi Perez pouvait faire ce qu'il veut.

OL : Cette recrue s'enfonce à chaque match

Si si tu tacle pas pareil, tu mets pas le même investissement, et puis y en a qui sont plus ou moins a l'aise sur synthétique de part leur formation. Certain on fait beaucoup de synthetique dans leur jeunesse, ca leur donne un avantage. Je ne jugerai Karabec que sur un vrai terrain.

OL : Le meilleur club français en Coupe d'Europe, c'est Lyon !

Ne pas y croire serait une connerie.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading