Lens dépouillé, son atout numéro 1 sur le départ

Rival surprise du PSG, Lens peut compter sur une défense de fer pour jouer les premiers rôles. Recruté l'été dernier, le gardien Robin Risser explique cette solidité avec des prestations de grande classe. De quoi l'envoyer en Angleterre.

Qui aurait pu prévoir que Lens soit au coude-à-coude avec le PSG aussi loin dans la saison ? Le Racing vient de lâcher la tête du championnat mais il reste sur les talons des Parisiens. Pierre Sage a fait un énorme travail pour créer un collectif. Il a aussi été aidé par un recrutement inspiré de Jean-Louis Leca, son directeur sportif. Ses plus beaux coups furent Florian Thauvin, Mamadou Sangaré et Robin Risser. Ce dernier jouait au Red Star la saison dernière et il commande désormais la deuxième meilleure défense de Ligue 1. Une réussite autant due à sa solide charnière qu'à son propre talent.

Tottenham lance la guerre pour Risser

En quelques mois, Risser s'est installé parmi les références à son poste en France. Son match raté contre Monaco samedi ne change rien. Le natif de Colmar est un candidat sérieux pour intégrer la liste de l'Equipe de France au prochain mondial. Sa réputation dépasse aussi les frontières. Le gardien de Lens est une cible majeure des recruteurs anglais, à commencer par ceux de Tottenham. Selon le site TeamTalk, les Spurs font de Robin Risser leur priorité en vue de l'été prochain.

16es de Premier League seulement, ils n'en peuvent plus du titulaire actuel Guglielmo Vicario. Néanmoins, le club londonien doit composer avec une concurrence sérieuse dans ce dossier. Newcastle et Nottingham Forest sont aussi venus aux renseignements ces dernières semaines. Pour Lens, une sérieuse perte est déjà pressentie alors qu'une qualification en Ligue des champions est probable. Mais, si une belle offre arrive sur la table des dirigeants artésiens, il sera difficile de résister longtemps.