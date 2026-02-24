L'ancien capitaine du XV de France rejoint l'OL (officiel)

Ancien troisième ligne du XV de France dont il a été capitaine, Olivier Magne est le nouveau renfort de l'Olympique Lyonnais. L'ex-rugbyman devient préparateur mental pour les Gones.

Si football et rugby sont très souvent opposés dans les médias, ils peuvent s'enrichir mutuellement. L' Olympique Lyonnais va en faire l'expérience avec Olivier Magne. Ancien troisième ligne et capitaine du XV de France, il vient renforcer les rangs de l'équipe rhodanienne. Le quintuple vainqueur du tournoi des 6 nations ne va pas s'occuper directement du terrain. Il va entrer dans les têtes des joueurs lyonnais. En effet, il devient préparateur mental de l'OL en association avec Raphaël Homat. Il a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux.

« C'est avec une immense fierté que je rejoins ce club historique en tant que préparateur mental, spécialisé sur les aspects psychosociaux et l'optimisation de la performance collective et individuelle. Après plusieurs années passées dans l'univers du rugby, entamer cette expérience vers le football représente une opportunité et un défi exceptionnel. Si les ballons changent de forme, les leviers de l'expérience humaine, eux, restent universels. C'est la convergence entre mon parcours de terrain - joueur, entraîneur et manager - et mes formations universitaires qui guide mon approche aujourd'hui. Je suis ravi de m'engager dans cette nouvelle mission au sein de l'Olympique Lyonnais, en binôme avec l'expérimenté Raphaël Homat », a posté Olivier Magne ce mardi.

Avec son diplôme de préparation mentale, sa maîtrise de l'anglais et surtout son vécu du très haut niveau, l'ancien rugbyman ne sera pas de trop à l'OL. La jeune équipe lyonnaise aura besoin de ses conseils pour aborder sereinement un calendrier très dense. Les Gones jouent sur trois tableaux différents avec un choc à Marseille dimanche prochain pour débuter.