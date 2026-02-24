Maroc : C’est fini avec Regragui, Xavi favori pour le remplacer

La démission de Walid Regragui a finalement été acceptée par la fédération marocaine, qui va devoir se trouver un nouveau sélectionneur pour la Coupe du monde.

Démissionnaire dans la foulée de la défaite en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, Walid Regragui avait laissé le soin à sa fédération d’approuver ou non sa décision. Après quelques semaines de réflexion, les Lions de l’Atlas vont se séparer de leur sélectionneur, affirme Le360, le média local. Des informations confirmées par Marca, qui va même plus loin en annonçant que Xavi est le favori pour succéder à Regragui.

L’ancien entraîneur du FC Barcelone rêve de mener le Maroc à la Coupe du monde 2026, et d’essayer de faire aussi bien qu’en 2022, avec la place en demi-finales pour les Maghrébins. Xavi possède l’énorme avantage d’être libre, et de présenter un projet de jeu ambitieux, même si cela n’a pas fonctionné sur la durée avec le Barça.