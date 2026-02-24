Maroc : C’est fini avec Regragui, Xavi favori pour le remplacer

Bodo glimt aussi a acheté le match puisqu ils ont battu l inter comme Paris
Si Marseille perd contre lyon c est la cata...😬🙄🙄😬🤐
La tronche de la Série A cette année...
En dehors des mêmes constats que nous partageons tu soulèves un point important également en défaveur de Fonseca que je tiens en partie responsable de nos joueurs blessés ou usés par une gestion d'effectif très mauvaise et peu préventive. Je disais il y a déjà 4 mois que la gestion de Fonseca était vraiment mauvaise et finirait par amener beaucoup de joueurs à l'infirmerie en donnant trop peu de temps à des joueurs qui en méritaient un peu plus et à contrario choisissait de solliciter beaucoup trop les organismes des titulaires avec des changements toujours trop tardifs et pas assez nombreux. Et bien évidemment comme tu le soulignes quand tu ajoutes à cela des compos et des schémas tactique ou de positionnement invitant à subir ou courir après le ballon c'est encore bien pire.
on avait pas déjà Daniel Congré??? il est passé ou? il a encore joué avec son pistolet?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
