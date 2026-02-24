ICONSPORT_360297_0143

LdC : Bodo/Glimt sort l'Inter Milan !

Ligue des Champions24 févr. , 22:52
parMehdi Lunay
2
Barrages retour de la Ligue des champions
Finaliste en titre contre le PSG, l'Inter Milan prend déjà la porte. Battus 3-1 en Norvège, les Nerazzuri n'auront pas renversé Bodo/Glimt avec une domination stérile. Pire, le petit poucet est venu gagner 2-1 grâce à des contres fulgurants. L'ancien joueur du Milan AC Hauge a marqué le premier but.
Dans les autres matchs, Newcastle l'a emporté 3-2 sur Qarabag après un premier succès 6-1 en Azerbaidjan. Leverkusen passe aussi après un 0-0 contre l'Olympiakos. Le succès des Allemands 2-0 en Grèce a suffi pour faire la différence.

Champions League

24 février 2026 à 21:00
Inter
Bastoni76'
1
2
Match terminé
Bodø / Glimt
Hauge58'Evjen72'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
85
ENTRE
H. Aleesami
Bodø / GlimtBodø / Glimt
SORT
F. Bjørkan
Bodø / GlimtBodø / Glimt
Remplacement
82
ENTRE
U. Saltnes
Bodø / GlimtBodø / Glimt
SORT
H. Evjen
Bodø / GlimtBodø / Glimt
Remplacement
81
ENTRE
D. Dumfries
InterInter
SORT
Y. Bisseck
InterInter
Remplacement
81
ENTRE
C. Zopalato Neves
InterInter
SORT
F. Dimarco
InterInter
Voir Les Détails Complets Du Match
2
Derniers commentaires

LdC : Bodo/Glimt sort l'Inter Milan !

Bodo glimt aussi a acheté le match puisqu ils ont battu l inter comme Paris

OL : Endrick va faire pleurer l'OM

Si Marseille perd contre lyon c est la cata...😬🙄🙄😬🤐

LdC : Bodo/Glimt sort l'Inter Milan !

La tronche de la Série A cette année...

OL : Endrick va faire pleurer l'OM

En dehors des mêmes constats que nous partageons tu soulèves un point important également en défaveur de Fonseca que je tiens en partie responsable de nos joueurs blessés ou usés par une gestion d'effectif très mauvaise et peu préventive. Je disais il y a déjà 4 mois que la gestion de Fonseca était vraiment mauvaise et finirait par amener beaucoup de joueurs à l'infirmerie en donnant trop peu de temps à des joueurs qui en méritaient un peu plus et à contrario choisissait de solliciter beaucoup trop les organismes des titulaires avec des changements toujours trop tardifs et pas assez nombreux. Et bien évidemment comme tu le soulignes quand tu ajoutes à cela des compos et des schémas tactique ou de positionnement invitant à subir ou courir après le ballon c'est encore bien pire.

L'ancien capitaine du XV de France rejoint l'OL (officiel)

on avait pas déjà Daniel Congré??? il est passé ou? il a encore joué avec son pistolet?

