LdC : Bodo/Glimt sort l'Inter Milan !

Barrages retour de la Ligue des champions

Finaliste en titre contre le PSG, l'Inter Milan prend déjà la porte. Battus 3-1 en Norvège, les Nerazzuri n'auront pas renversé Bodo/Glimt avec une domination stérile. Pire, le petit poucet est venu gagner 2-1 grâce à des contres fulgurants. L'ancien joueur du Milan AC Hauge a marqué le premier but.

Dans les autres matchs, Newcastle l'a emporté 3-2 sur Qarabag après un premier succès 6-1 en Azerbaidjan. Leverkusen passe aussi après un 0-0 contre l'Olympiakos. Le succès des Allemands 2-0 en Grèce a suffi pour faire la différence.