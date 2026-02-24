EdF : Mbappé blessé et forfait, faut-il s’inquiéter ?

Encore blessé au genou, Kylian Mbappé n'a pas pu s'entrainer et a déclaré forfait pour le match de mercredi face au Benfica.

Kylian est prêt pour jouer mercredi et c'est le plus important ». Voilà comment Alvaro Arbeloa a répondu aux interrogations sur le genou de ». Voilà comment Alvaro Arbeloa a répondu aux interrogations sur le genou de Kylian Mbappé ce mardi en conférence de presse, à la veille du match face au Benfica Lisbonne. Après la houleuse victoire 1-0 à Lisbonne, les Madrilènes sont en positon de force, mais ils sont loin d’être impériaux, surtout sans leur attaquant français. Et selon L’Equipe, le Real ne pourra pas compter sur l’international tricolore, qui n’a pas pu terminer l’entrainement de mardi et a du déclarer forfait pour la rencontre de ce mercredi à Bernabeu.

Mbappé a joué avec le feu avec son genou

Un gros coup dur pour le Real, qui doit se montrer capable de se qualifier malgré cela, sinon cela signifiera que la Mbappé-dépendance est bien trop importante. Mais un coup dur pour le joueur aussi, qui peine à se défaire de ce problème au genou qu’il traine depuis des semaines. Il avait forcé son retour en SuperCoupe d’Espagne le mois dernier pour essayer d’aller chercher un titre et sauver la tête de Xabi Alonso, sans succès.

Toujours buteur et utilisé régulièrement, le Français trainait tout de même sa douleur avec insistance. Son genou gauche le fait souffrir, et la blessure est toujours là, ont confirmé les examens passés dans la soirée de ce mardi à Madrid. Un protocole de soins pourrait débuter rapidement selon L’Equipe, pour qui le Real Madrid doit décider de mettre définitivement au repos Kylian Mbappé. Cela fait en effet depuis le 31 décembre dernier que l’ancien du PSG ne soigne pas cette blessure au ligament latéral externe du genou gauche, et cela semble avoir assez duré.

Son retour pourrait attendre la mi-mars, histoire de récupérer enfin de cette blessure et de pouvoir aussi entrer plus frais et reposé dans la dernière ligne droite qui l’emmènera jusqu’à la Coupe du monde.