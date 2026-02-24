PSG : Kang-In Lee sur le départ, c’est confirmé

Le PSG peine à faire confiance à Kang-In Lee dans les gros matchs. Le Sud-Coréen a bien compris le message, l'Atlético de Madrid également.

Malgré les absences dans l'effectif à son poste et le respect que lui porte Luis Enrique, Kang-In Lee n’est toujours pas vu comme un titulaire au PSG . Dans les gros matchs, même quand Fabian Ruiz est absent, l’entraineur espagnol trouve d’autres solutions que le Sud-Coréen. Cela devrait encore une fois être le cas ce mercredi soir pour le match de Ligue des Champions entre le PSG et l’AS Monaco. Joao Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery sont attendus dans le coeur du jeu, pour laisser Lee sur le bord du terrain.

Le PSG ne s'opposera pas s'il demande à partir

S’il est conscient qu’il est dans l’une des meilleures équipes au monde et que son temps de jeu reste respectable avec 26 matchs disputés en dépit d’une blessure à la cuisse pendant un mois en janvier, Kang-In Lee va avoir du mal à résister en cas d’offre intéressante.

C’est ce que se dit l’Atlético de Madrid, qui a le joueur dans le viseur depuis des années, et va passer à l’action cet été selon Fichajes. Le média espagnol assure que les dirigeants madrilènes apprécient énormément la qualité technique et l’envie du Sud-Coréen, et que Diego Simeone est aussi de cet avis. Un profil jugé idéal et il ne devrait pas être bien difficile de convaincre Lee qu’un temps de jeu et surtout qu’un statut supérieur l’attend dans l’une des toutes meilleures équipes de la Liga

Il sera en revanche plus difficile de convaincre le PSG de céder un joueur apprécié par Luis Enrique et Luis Campos. Outre l’aspect marketing qui n’est pas anodin puisque Lee est l’un des plus gros vendeurs de maillots du clubs, Paris n’est toutefois pas du genre à retenir un élément si ce dernier devait demander à quitter le club. Pour le moment, ce n’est pas le cas. Acheté pour 22 ME en 2023, l’ancien de Valence et de Majorque devrait repartir pour une somme similaire. Les enchères pourraient toutefois monter si le natif d’Incheon écoutait aussi les offres en provenance de Tottenham, autre club qui souhaite s’attacher ses services l’été prochain.