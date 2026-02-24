OM : Le stage à Marbella, une idée de génie

Une fois n'est pas coutume, l'Olympique de Marseille part en ritiro à l'étranger cette semaine. Ce nouveau voyage collectif peut-il être utile aux Phocéens ? Jérôme Rothen le pense, notamment pour l'intégration d'Habib Beye.

L' Olympique de Marseille repart s'isoler à l'étranger pour se relancer. Le club phocéen passe la semaine à Marbella, dans le sud de l'Espagne, pour préparer le choc contre Lyon dimanche soir. Malgré le départ récent de Roberto de Zerbi, l'OM perpétue la tradition du ritiro lancée par l'Italien la saison passée. Ce stage espagnol peut-il être bénéfique à court terme ? Le dernier réalisé à Clairefontaine, entre les matchs de Bruges et du Paris FC, n'a pas aidé les Phocéens à gagner leurs matchs.

Accélérer l'intégration de Beye

Pour de nombreux observateurs et supporters, ce nouveau ritiro n'apportera rien aux Olympiens. L'attrait de la nouveauté est passé et surtout l'OM est bien trop malade pour retrouver son football en quelques jours seulement. Jérôme Rothen ne partage pas ce pessimisme ambiant et applaudit l'initiative marseillaise. Le consultant de RMC juge que ce séjour à Marbella va profiter au dernier renfort du club, Habib Beye. L'entraîneur bénéficie d'une opportunité unique pour se fondre dans son nouveau vestiaire.

« C’est pas la première fois qu’un club fait ça en cours de saison donc je trouve pas cela hallucinant. D’autant plus avec un entraîneur qui vient d’arriver comme Habib Beye. Il n’a pas eu le temps de connaître son groupe. C’est important de se retrouver ensemble avec un nouveau staff. Là, il les aura sous la main pour faire des entretiens individuels, pour mettre sa méthode en place, pour voir dans la vie du groupe quelle place il aura et quelle complicité il peut avoir avec ses joueurs. […] Ça fait aussi monter la sauce pour le gros match qui arrive dimanche soir », a t-il lâché dans son émission Rothen s'enflamme.

Après son expérience ratée à Rennes, Habib Beye sait que son message et ses principes doivent être admis par ses joueurs le plus rapidement possible pour réussir cette fois-ci.